Tomeu Penya fa en el seu nou disc una sàtira del turisme massificat

El cantautor mallorquí Tomeu Penya ha perdut el compte del nombre de discos que ha tret durant la seva carrera. Després d'una trentena de treballs (començant la promoció del nou disc i component ja el següent), assegura tenir les mateixes ganes de sempre i només el tiren enrere els retards als aeroports. «L'únic que vull és aguantar el temps que pugui, demostrar que estic millor que mai i que el públic m'estima», va dir ahir el músic després de llançar el seu nou àlbum, R.D.I. Comunitat des Pla. El disc està format per 12 cançons en què mostra el compositor més eclèctic, des d'un rap reivindicatiu a un tema d'enlluernament físic o una sentida cançó amb motiu de les inundacions a Mallorca la tardor passada.

El to que destaca del disc, però, és la sàtira «simpàtica» que utilitza per fer una crítica del turisme massiu a l'illa. «Estic molt a favor del turisme, però del turisme bo. En ve molt que és dolent i tots aquests són els que no hem de deixar entrar», assegura Penya en un dels versos satírics del tema que dona nom al disc, animant a construir un mur «més alt que el de Trump». Amb la seva música vol contribuir a la reducció d'aquest turisme: «Jo seré un dels que ajudaré a fer que passi. Gràcies a Déu, soc molt escoltat. No vol dir que ho vegi, perquè qui ho ha de posar en pràctica són els joves», va assenyalar.

Considera que la promoció turística de Mallorca ha de ser «la millor del món», en tant que «tenim la millor illa del món». «És una promoció dolenta, amb tanta borratxera. Tot això no ha d'entrar, i un dia passarà», va dir el músic.