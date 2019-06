La Penyora porta la música i l'humor a la presó de dones per fer visibles les internes

La Penyora de Girona i la colla d'artistes que tenen aquest restaurant com a punt de trobada portaran avui l'alegria festivalera al centre penitenciari exclusiu de dones Wad-Ras de Barcelona per donar veu a les internes i trencar la tendència general a la invisibilització d'una part de la nostra societat que no resulta precisament còmoda.

És l'anomenat festival El Patio, que aquesta tarda a partir de les 16 hores situarà dins les reixes els artistes Inès Díaz (dansa oriental), Toni Cors (màgia), El Cigarrito de Después (rumba de carrer), Amparo Parra (ritmes caribenys) i l'humor gestual d'Ovidi Llorente i Guillem Gispert. Actuaran com a presentadors Ester Bertran i Montse Lorenz.

Sota la direcció de Consol Ribas i Lluís Llamas, La Penyora arriba a la 15a edició d'un festival itinerant per les presons catalanes i que aquest any torna a Wad-Ras, on ja havia fet parada en anteriors edicions. És una iniciativa de l'Associació La Penyora Cultura.

Consol Ribas i Lluís Llamas van afirmar ahir en l'acte de presentació que «la veu de la presonera» és «l'última veu entre les veus», perquè la dona pateix la doble condemna de la privació de llibertat i exclusió del rol social que li correspon com a pal de paller de la família.



Tancaran l'any 2025

A més a més, van avisar que Wad-Ras és l'últim centre penitenciari dins l'àrea urbana de Barcelona i, amb el seu tancament, previst per al 2025, s'haurà acabat la presó de proximitat, un model que donava facilitats als familiars dels interns, especialment en els casos de presó preventiva, i als mateixos funcionaris i treballadors del centre.

Ribas i Llamas lamenten que la societat «doni l'esquena» i intenti amagar una part d'ella mateixa, la que, per la raó que sigui, va a parar a un centre de reclusió. Per lluitar contra l'oblit dels empresonats, el festival El Patio situa entre reixes un missatge «d'alegria i de fraternitat amb la certesa que les emocions es faran sentir, un cop més, a flor de pell dels artistes, tècnics, internes i funcionaris».

En una institució tancada, la cultura «es converteix en una finestra oberta que permetrà a les persones privades de llibertat no quedar-se aïllades i continuar participant activament de la societat».

Ribas i Llamas dirigeixen el festival amb un equip tècnic integrat per Toni Cors, Lluís Valentí, Dídac Rodríguez i Gabi Martínez. Jofre Oliveras ha dissenyat el cartell d'aquesta edició.