Xavier Diez creu que les esquerres han de ser «menys puristes» i aprendre del liberalisme

El doctor en Història i escriptor Xavier Diez considera que les esquerres han de ser «menys puristes» i han d'aprendre del liberalisme –que és «una ideologia mutant i amb molta capacitat d'adaptació»– a adaptar-se sense claudicar dels principis de llibertat, igualtat i fraternitat.

Diez acaba de publicar Una història crítica de les esquerres, llibre que es presentarà demà dimecres al casal independentista El Forn de Girona a les 19 hores en un acte amb Ramon Cotarelo.

Diez, que és col·laborador habitual del Diari de Girona, explica al seu assaig la formació de les esquerres i els diferents corrents en què s'estructuren, des de l'anarquisme al republicanisme, sense oblidar els corrents socials religiosos.

També fa una anàlisi de la situació actual, amb un intent per entendre i explicar perquè les esquerres «són impotents per articular una alternativa política i ideològica».

El títol proposa alguns camins, a parer de l'autor, les esquerres haurien de recórrer per «fer realitat els principis de llibertat com a base, igualtat com a mitjà i fraternitat com a fi», diu, donant veu al teòric anarquista gallec Ricardo Mella.

L'escriptor considera que les esquerres es van desvirtuar a la dècada de 1960, quan van perdre el proletariat, que va tendir a identificar-se amb les classes mitjanes. Això va portar les esquerres a buscar proletaris i van caure en l'esterilitat. «Es va perdre el relat compartit i el liberalisme va esdevenir a les dècades de 1970 i 1980 el model dominant a base d'explotar instints primaris com l'individualisme i la competitivitat».

Finalment, Diez proposa retornar a les arrels i aprendre del liberalisme adquirint capacitat d'adaptació. «M'agrada usar la paraula radicalització en el sentit de retornar a les arrels», explica l'autor del llibre.