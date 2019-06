Premi a Catalunya per la millor instal·lació de la Quadriennal d'Escenografia de Praga 2019

Catalunya ha guanyat el premi a la millor instal·lació de la 14a edició de la Quadriennal d'Escenografia de Praga, sota el lideratge de l'Institut del Teatre i amb el suport del Llull.

El guardó, emmarcat en la secció de 'Països i Regions', l'ha rebut l'obra 'Prospective Actions (Catalunya 2004-2018)', creació de les escenògrafes Laura Clos 'Closca' i Xesca Salvà, i els dramaturgs Marc Villanueva i Pau Masaló, tots ells graduats a l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) de l'Institut del Teatre.

La Quadriennal d'Escenografia de Praga (PQ19), l'exposició internacional d'escenografia més important del món, s'està celebrant a la capital de la República Txeca des del 6 de juny i acabarà aquest diumenge.

El jurat va reconèixer la instal·lació de la delegació catalana per ser una escenografia de "sabotatge, d'acció política, revolució i protesta". Alhora va destacar que l'obra examina des de molts punts de vista la relació entre disseny i democràcia.

Les comissàries de la mostra i professores d'escenografia de l'ESAD de l'Institut del Teatre, Bibiana Puigdefàbregas i Marta Rafa, van agrair en el moment de recollir el premi la participació de totes les persones que han fet possible rebre el guardó.

En concret, Puigdefàbregas, va remarcar els dos anys d'intens treball previ, i va assegurar que "el guardó dona a l'art el poder de pensar i de fer-se preguntes sense tenir por". Per la seva banda, Marta Rafa, va afegir que "l'art ha de ser sempre lliure" i va agrair especialment la feina dels estudiants de l'Institut del Teatre que han fet de voluntaris a la Quadriennal, així com a l'Institut Ramon Llull pel seu suport en l'esdeveniment.

'Prospective Actions (Catalunya 2004-2018)' és una instal·lació interactiva que convida el públic a jugar i prendre consciència sobre els enfrontaments entre les estructures de poder i la societat.

La proposta tracta sis conflictes urbans succeïts entre el 2004 i el 2018 a Catalunya, com són l'ocupació el 2004 de la Catedral de Barcelona per part d'immigrants sense papers, les accions d'aturem el Parlament el 2011, el desallotjament de Can Vies el 2014 i el del banc expropiat el 2016, el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre de 2017 i les manifestacions amb motiu de la sentència de la Manada.

El premi a la millor instal·lació en la secció 'Països i regions' també ha estat concedit a França i Hongria.

Participació catalana

La presència de Catalunya en la Quadriennal d'Escenografia de Praga 2019 s'ha concretat també amb la instal·lació 'Theáomai', que s'ha presentat a la secció 'Estudiants'. Es tracta d'una escultura en forma de cub gegant que han concebut quatre alumnes de l'ESAD, Lola Belles, Sergi Cerdan, Sara Espinosa i Lluc Ubach.

D'altra banda, Catalunya també ha participat en la secció 'PQTalks' amb la conferència 'Catalunya. Art i Democràcia', que es va celebrar el diumenge 9 de juny. La xerrada va anar a càrrec de Magda Puyo, directora general de l'Institut del Teatre; Bibiana Puigdefàbregas i Marta Rafa, comissàries per la PQ19-Catalunya, i Joan M. Minguet, professor d'art contemporani i cinema i crític d'art.

A més, en la secció 'PQ Studio', aquest dimarts 11, es va presentar l'espectacle Quan les parets parlen, de les escenògrafes Núria Vila i Laura Clos 'Closca', amb la col·laboració del director d'escena Marc Chornet.



Un aparador de rellevància internacional

La Quadriennal de Praga, que se celebra cada quatre anys des de 1967, constitueix una plataforma internacional de trobada i intercanvi entre professionals, estudiants, escoles, arquitectes, pedagogs, investigadors i públic interessat en el món del disseny escenogràfic en el sentit més ampli de la paraula. Durant els onze dies de l'edició d'enguany hi ha representats 79 països, al voltant de 800 artistes d'arreu del món, i unes 600 activitats entre performances, workshops, xerrades i altres esdeveniments.