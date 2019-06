La cantant de New Day busca una guitarra «desapareguda» en un concert a Salt

Facebook New Day

Imatge de promoció del grup New Day

Imatge de promoció del grup New Day Facebook New Day

La cantant del grup New Day busca una guitarra que li va desaparèixer en un concert a Salt.

El grup va actuar el divendres passat a La Mirona en el marc de l'In-Somni Festival

La vocalista i guitarrista de New Day, Amparo Llanos, ha denunciat a les xarxes socials la desaparició d'una de les seves guitarres.

"Em va desaparèixer una guitarra igual que aquesta. És la meva Fender Telecaster americana de recanvi", escriu en el missatge recollit, que va acompanyat per tres imatges per ajudar a reconèixer l'instrument.

I encara afegeix: "Té l'ànima trencada. En moure el pal sona trencada, té una pastilla Hot Rail de Seymour Duncan i, al pal, prop del colpejador, té unes osques molt profundes provocades pels cops de la meva pua. El cos té també diverses osques de desgast".

La que va ser guitarrista de Dover des de 1992 fins al 2016 relata que la guitarra "va desaparèixer" després de la seva recent concert dins de l'In Somni Festival de Girona, on van compartir vetllada amb The Lizards i Dead Bronco.

"Si algú sap alguna cosa d'ella, que ens contacti per favor. La guitarra no té molt valor material però per a mi té molt valor sentimental. Gràcies", conclou Amparo.