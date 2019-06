Les noves excavacions a la Draga de Banyoles inclouran una prospecció subaquàtica

Els arqueòlegs inicien una nova campanya d'excavacions al jaciment neolític de la Draga de Banyoles centrades en el nou sector que es va començar l'any passat. Aquesta campanya també comptarà amb una prospecció subaquàtica per part del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) al sector nord-est del jaciment. L'any passat es van trobar les restes del poblat a la zona més elevada del jaciment i ara l'objectiu és determinar amb precisió l'estat de conservació de totes aquestes restes. En els primers treballs es va documentar una gran quantitat de fogars, sòls de cabanes realitzades amb pedres i grans fosses per tirar-hi escombraries. A la campanya d'enguany hi participaran prop de 35 persones.

El jaciment neolític de la Draga de Banyoles es convertirà en els propers dies en l'epicentre de les excavacions arqueològiques per conèixer quin és l'estat de conservació d'algunes de les restes que es van destapar l'any passat en l'inici d'un nou sector, on es van localitzar restes del poblat a la zona més elevada del jaciment.

De fet, els primers treballs van posar a la llum l'existència de fogars, sòls de cabanes realitzades amb pedres i grans fosses que servien d'abocadors d'escombraries. A més, aquest any es comptarà amb la participació del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) per tal de fer una prospecció subaquàtica.

En aquesta immersió, els submarinistes hauran d'investigar quin és l'estat de conservació del sector nord-est del jaciment i quines són les característiques estratigràfiques de la part del jaciment que es troba sota aigua.

La recerca forma part d'un projecte quadriennal de recerca en arqueologia i paleontologia que va arrencar el 2018 i s'acabarà el 2021. Les excavacions estan coordinades pel Museu Arqueològic de Banyoles, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC-IMF, Barcelona), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC). En la campanya hi participen 35 persones, la majoria d'elles estudiants del Grau d'Arqueologia de la UAB i voluntaris d'arreu d'Europa.