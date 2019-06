La UdG digitalitza un manuscrit del 1840 amb una de les primeres gramàtiques catalanes

La biblioteca de la Universitat de Girona (UdG) ha acabat la digitalització d'un manuscrit del 1840 amb una de les primeres gramàtiques catalanes. La peça, "Gramàtica Catalana" és obra del jurista Pau Cardellach, notari a Terrassa i Barcelona. L'obra, de la qual només hi ha constància d'aquest manuscrit, va estar perduda molts anys fins que un llibreter el va descobrir a Palma de Mallorca. L'única pista que es tenia de la seva existència era un esment de l'obra en una enciclopèdia vuitcentista.

El Departament de Filologia i Comunicació de la UdG, a través del professor August Rafanell, va adquirir el document després de diverses gestions l'any 2005. L'obra filològica de Cardellach es va estudiar en profunditat a la tesi "La gramàtica inèdita de Pau Cardellach i Busquets", realitzada per Olga Fullana i dirigida per Francesc Feliu, i defensada a la UdG l'any 2014. Un any més tard, la recerca va rebre el premi Gramàtica Pompeu Fabra, lliurat per l'Institut d'Estudis Catalans a la millor tesi doctoral o treball d'investigació sobre fonètica, fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua catalana.

La investigadora del Grup de Recerca en Història de la Llengua i Llengua Normativa. Olga Fullana, afirma que la gramàtica de Cardellach és una obra inèdita de la qual només existeix una còpia manuscrita, avui dipositada a la biblioteca de la UdG. Segons diu, aquesta obra representa un dels primers intents per descriure des del punt de vista gramatical la llengua catalana.