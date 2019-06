Apareix la guitarra de la cantant de New Day desapareguda a Salt

Ahir ens feiem ressó de la crida que Amparo Llanos, cantant de New Day, feia a les seves xarxes socials, on explicava que havia desaparegut la seva guitarra Fender Telecaster després d'un concert a La Mirona de Salt. Hores més tard, la guitarra va aparèixer. L'havien carregat per error a la furgoneta del grup Dead Bronco, que també van actuar al mateix escenari en el marc del festival In-Somni. "Milions de gràcies a totes les persones que heu compartit els posts, ens heu escrit donant ànims, heu posat espelmes a sants i heu mobilitzat l'FBI. Us enviem un petó molt fort!" escrivia Llanos al seu perfil d'Instagram després d'anunciar la troballa.