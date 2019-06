Els arqueòlegs troben peces de collaret, ceràmica i eines de fusta i ossos a la Draga

Només de començar la nova campanya d'excavacions, els arqueòlegs de la Draga de Banyoles ja han trobat peces d'un collaret elaborat a partir d'una petxina i altres nombrosos objectes d'interès arqueològic, com ara restes òssies d'animals, restes de cereals, ceràmica, fustes, i instruments de pedra i altres fets amb ossos.

Els treballs al jaciment neolític encara continuaran fins al proper dia 21, de manera que hi ha encara moltes jornades per endavant per recuperar més fruits.

Algunes d'aquestes troballes s'han produït en superfície, però altres a la llera de l'Estany, ja que es tracta d'un jaciment que es trobava arran de l'aigua, i una part d'ell està submergida, per la qual cosa es requereix la presència d'un equip de submarinistes.

Aquesta setmana, la Draga ha vist com s'iniciava una nova campanya arqueològica centrada en el nou sector que es va iniciar l'any passat, on es van localitzar restes del poblat a la zona més elevada del jaciment.

Les primeres excavacions al jaciment ja havien documentat una gran quantitat de fogars, sòls de cabanes realitzades amb pedres i grans fosses emprades com a abocadors d'escombraries.

L'esmentada prospecció subaquàtica, que es fa en paral·lel, va a càrrec del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) i es duu a terme al sector nord-est del jaciment per determinar amb precisió l'estat de conservació i les característiques estratigràfiques del jaciment en aquest sector submergit, explica el Museu d'Arqueologia de Catalunya en un comunicat.

A la campanya hi participen estudiants del Grau d'Arqueologia de la UAB que desenvolupen part de la seva formació pràctica acadèmica, així com voluntaris de diverses universitats i centres de recerca de l'estat i d'Europa. En total, durant el transcurs de la campanya, hi treballaran aproximadament unes 35 persones.

La campanya es desenvolupa en el marc dels projectes quadriennals de recerca en matèria d'Arqueologia i Paleontologia per al període 2018-2021 convocats pel Departament de Cultura i té com a nom La Draga (Banyoles) i el procés de neolitització en la plana prelitoral i el Prepirineu de comarques de Girona.

Les excavacions al jaciment de la Draga són coordinades pel Museu Arqueològic de Banyoles, el Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC-IMF, Barcelona), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC).

La natura i objectius diferenciats d'aquestes institucions permet realitzar un apropament més complet a tota la singularitat del jaciment, possibilitant la realització de diferents tasques de recerca, de formació de nous investigadors, de conservació de les restes i de difusió de les seves dades.

Les excavacions de la Draga i les activitats de recerca realitzades són finançades pel Museu Arqueològic de Banyoles, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el CSIC, la UAB i el MAC, a més del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.