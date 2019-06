El festival de música de la Bisbal presenta el seu cartell més internacional

Els dimecres de juliol tornarà el cicle de concerts als Jardins de Torre Maria de la Bisbal d'Empordà. Serà la 7a edició d'aquesta oferta de concerts i sopars a la fresca.

El Festival Internacional de Torre Maria (fITM) arrencarà el dimecres 3 de juliol amb una prèvia a l'hotel Mar de Tasmània. Aquest any el juliol té 5 dimecres i, el primer, servirà per escalfar motors abans d'adequar els Jardins de Torre Maria.

Enguany cal fer esment d'una marcada aposta internacional amb un cartell amb noms d'artistes tan diversos com el ghanès Ayuune Sule o l'argentina Sofia Viola, van informar ahir els organitzadors en un comunicat.

Koko Jean & The Tonics és el projecte de l'exvocalista de The Excitements que culminarà el FITM amb una explosiva mescla de soul, rock'n'roll i blues.

També són d'allò més notòries les actuacions de prometedores propostes emergents amb vincles empordanesos, com Estramoni, Da Fak, Paupiripau o TLTXT.

Completaran el cartell propostes destacades de l'escena catalana com el ganxó Xavier Calvet o l'home orquestra del Montseny: Esperit!. La programació de la setena edició del Festival Internacional de Torre Maria acabarà de ser amanida per les sessions d'alguns punxadiscos del territori, com DJ Diego Armando, Gramophunk DJ o DJ Badreix.

El festival es fa realitat gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament i del segell Bankrobber, el patrocini d'Estrella Damm, la col·laboració de SONA i els serveis de restauració.