Temporada Alta prepara 21 coproduccions nacionals i internacionals per la propera edició

El Festival Temporada Alta oferirà en la seva propera edició –del 10 d'octubre al 9 de desembre- 21 produccions pròpies i coproduccions, la majoria estrenes, amb productores, companyies i equipaments nacionals i internacionals. La creació contemporània –tant de temàtiques actuals com de llenguatges escènics- domina entre les propostes de l'edició, amb només dos espectacles "de text", segons ha fet notar el director del festival, Salvador Sunyer, aquest divendres. Els retorns de Christiane Jatahy i Angélica Liddell, amb una proposta de teatre documental i sobre el turisme, respectivament, destaquen en la parcel·la internacional. En l'àmbit domèstic, entre les 14 coproduccions estrenaran espectacle Carlota Subirós, Joan Ollé, Àlex Rigola, Sol Picó o Rosa Maria Sardà, aquesta última amb una lectura dramatitzada a tres veus de 'CreoenunsolODIO (de Massini)', en record a l'actriu Cristina Cervià.

Enguany seran 21 les coproduccions del festival (tres més que l'any passat), en la seva majoria estrenes, i entre les quals hi ha col·laboracions amb productores, companyies i equipaments que ja han establert aliances amb Temporada Alta en altres edicions. Entre els organismes i entitats de fora de Catalunya que col·laboren amb les coproduccions enguany hi ha el Theatre Vidy-Lausanne (França), el Festival d'Avinyó, la Comédie de Genève (Suissa), el Teatro Nacional Sao Luiz (Portugal) o els Teatros del Canal, a Madrid.

En el terreny de les participacions internacionals, enguany la dramaturga brasilera Christiane Jatahy torna a Girona amb 'The Lingering Now', un espectacle que parteix dels textos èpics d'Homer i de la connexió que aquests tenen amb el moviment global actual. El seu espectacle inclou un documental rodat a Jenin, Palestina, als camps de refugiats de Líbia i de Grècia, a Johannesburg, en una comunitat indígena de l'Amazònia i a Rio de Janeiro.

Una altra de les veus més destacades de la dramatúrgia internacional d'aquesta edició és Angélica Liddell, actriu que ha rebut premis de prestigi com el Premi Nacional de Literatura Dramàtica o el Lleó de Plata de la Biennal de Teatre de València 2012. Liddell torna a Temporada Alta amb 'Una costilla sobre la mesa. Madre', una epopeia en busca dels avantpassats que se centra en la mort de la seva mare. La interpretació anirà a càrrec de la mateixa Liddell i de Gumersindo Puche, que s'acompanyaran del flamenc heterodox de Niño de Elche, el ballarí Ichiro Sugae i la participació d'un nombrós repartiment local.

Finalment, dins dels internacionals també hi haurà Shaday Larios de la companyia mexicana Microscopía i Jomi Oligor, d'Hermanos ligor, que tornen a Temporada Alta amb 'La melancolía del turista'. L'espectacle indaga en la fantasia mental del paradís, la fixació d'aquest imaginari i la seva descomposició.



Les produccions del país

Joan Ollé porta a l'escena la novel·la més tràgica de Mercè Rodoreda, 'La mort i la primavera', un muntatge que s'estrenarà a Girona i després aterrarà al TNC, que la coprodueix. De la seva banda, Àlex Rigola torna al festival en una nova col·laboració amb Alba Pujol -aquí aporta una història personal i la interpreta-, per estrenar 'Aquest país no descobert que no deixa tornar de les seves fronteres a cap dels viatgers', una obra que parla de la vida i la mort, el present i el futur a través d'una nissaga familiar, concretament d'un pare i una filla. L'espectacle està coproduït per la Sala Beckett, Titus Andrònic S. L., Heartbreak Hotel i el propi festival.

Del dramaturg italià Stefano Massini i coproduïda pel Teatre Lliure i Temporada Alta, s'estrenarà 'CredoinunsolODIO', que reflexiona sobre la vida quotidiana a Gaza. Massini arriba a Temporada Alta amb una obra dirigida per Rosa Maria Sardà i en forma de lectura dramatitzada, que interpreten Meritxell Yanes, Mercè Pons i ella mateixa i que es fa en record a l'actriu Cristina Cervià, que ha mort aquest any.

Temporada Alta també estrenarà GRRRLS!!!, un conjunt de manifestos feministes de la mà de Carlota Subirós, en coproducció amb el CCCB, i també coproduirà, amb el Festival Fira Tàrrega, una obra titulada LIVALONE que aborda la precarietat juvenil i el dret a l'habitatge propi.

D'altra banda, Juan Navarro dirigirà una proposta escènica en què Gonzalo Cunill, juntament amb altres intèrprets, fa un recorregut per la vida i l'obra de David Foster Wallace, un escriptor que va captar el malestar i la hipocresia dels Estats Units.

Roberto G. Alonso dirigirà 'Plomes i reclams', una obra de Marc Rosich que presenta el relat de l'alliberament de Papagena, el personatge de 'La flauta màgica' de Mozart que, farta del seu paper ornamental, decideix fugir de la captivitat. El dramaturg ja ha utilitzat en darrers treballs la faula musical, com en Renard o El llibre de les bèsties, que es basava en el clàssic de Ramon Llull.

També aquest anys, es presentaran els resultats d'una recerca escènica de Jordi Duran, que a 'La defensa alien', en clau performance, es pregunta sobre l'ecosistema que envolta la cultura contemporània. En aquesta 28a edició de Temporada Alta també hi serà present el muntatge 'Decadència', escrit per Steven Berkoff i dirigit per Glòria Balañà, que s'estructura a través d'un relat crític i carregat d'humor negre de la classe dirigent.

El Festival coprodueix també la instal·lació sonora Dimonis/Demons, dirigida per CaboSanRoque i que es basa en les pràctiques exorcistes de Jacint Verdaguer. I la companyia gironina Cascai Teatre també estrenarà' Noucents', el pianista de l'oceà, una adaptació del monòleg d'Alessandro Baricco.

Finalment, la dramaturga Clàudia Cedó presentarà a Temporada Alta un projecte social coproduït amb l'Obra Social "la Caixa" i Escenaris Especials i protagonitzat per persones en risc d'exclusió social. El projecte són tres espectacles sota un mateix títol, LOVE, que mostren diverses maneres d'estimar. La iniciativa Escenaris Especials aposta, des del 2006, pel teatre com a eina de transformació social i per donar veu a les persones amb discapacitat.



Dansa: noves produccions de Carrasco i Picó

Pel que fa a la dansa, Temporada Alta coprodueix diverses propostes, en alguns casos amb fusió de disciplines, com la darrera creació de Sol Picó i Susanna Barranco, l'espectacle 'Red Room', que investiga l'àmbit de la prostitució a través de l'audiovisual i el teatre, a més de la dansa.

També Roser López Espinosa presentarà a Temporada Alta el seu últim treball coreogràfic, 'Trama', que posa èmfasi en el treball en equip i arriba després d'estrenar-se al Mercat de les Flors. Capitanejada per Elena i Neus Masó, la gironina companyia Impàs torna als nostres escenaris amb Kintsugi, una peça de dansa contemporània que dialoga amb la música i el text i indaga en la memòria de la pell.

Finalment la coreògrafa i ballarina Marta Carrasco, figura destacada de la dansateatre de casa nostra, estrenarà A Lili Elbe, un solo dirigit, coreografia i interpretat per Albert Hurtado i ella mateixa.



Torneig renovat

El Torneig de Dramatúrgia s'ha convertit en l'enfrontament teatral més esperat del festival i celebra enguany la novena edició. Hi han resultat vencedors dramaturgs catalans com Cristina Clemente, Jordi Galceran, Jordi Oriol o Daniela Feixas. Enguany, però, tots els participants seran nous: es tracta de Marc González de la Varga, Laura Gost, Alejo Levis, Daniel J. Meyer, Concha Milla, Sílvia Navarro, Adrián Novella i Alícia Serra