Feminisme, turisme i l'exclusió irrompran a Temporada Alta amb 21 coproduccions

Christiane Jatahy, Angèlica Liddell i Microscopía són alguns dels artistes als quals el festival Temporada Alta produeix o coprodueix espectacles internacionals aquest any, en una edició en la que també hi haurà muntatges nacionals, com els de Joan Ollé, Àlex Rigola i Rosa Maria Sardà.

En total, el festival, que se celebrarà del 10 d'octubre a l'1 de desembre a les ciutats de Girona i de Salt, compta amb 21 coproduccions, tres més que l'any passat, entre elles 6 internacionals i 14 d'autoria catalana.

El director de Temporada Alta, Salvador Sunyer, va explicar ahir en roda de premsa a Barcelona que en la present edició hi ha menys obres de text entre les produccions i coproduccions pròpies «perquè és la tendència general».

Una altra tendència que ha destacat és «el canvi que s'ha observat en l'última dècada, durant la que s'ha passat d'abordar grans temes universals a centrar-se en petites parcel·les de la vida».

Així, per exemple, les obres d'aquest any tracten assumptes com «el lloguer de pisos, els feminismes, el turisme, la transsexualitat, les exclusions socials i la prostitució».

Entre els dramaturgs i directors internacionals de la programació està la brasilera Christiane Jatahy, que presentarà The Lingering Now, un nou espectacle que part dels textos èpics d'Homer i els porta al drama dels refugiats dels nostres dies.

Angèlica Liddell també presenta una coproducció internacional en la que l'artista nascuda a Figueres se submergeix en el dol per la mort de la seva mare a Una costilla sobre la mesa. Madre, en la que compta amb la col·laboració del Niño de Elche.

Les mexicanes Microscopía s'han unit al navarrès Jomi Oligor per a presentar La melancolía del turista, una reflexió sobre el turisme que «va més enllà de si el turisme beneficia o perjudica els llocs receptors i es planteja per què tenim aquesta necessitat de buscar paradisos temporals», segons Sunyer.

El festival gironí manté l'aposta per les produccions nacionals que després ocupen la cartellera catalana al llarg de la temporada, i comptarà aquest any amb la presència de directors i dramaturgs com Joan Ollé, Àlex Rigola, Rosa Maria Sardà, Gonzalo Cunill i Juan Navarro o CaboSanRoque.

Joan Ollé porta a escena la novel·la més tràgica de Mercè Rodoreda, La mort i la primavera, en coproducció amb el TNC, i Àlex Rigola torna a Temporada Alta, en una nova col·laboració amb Alba Pujol, que aporta una història personal i la interpreta.

Del dramaturg italià Stefano Massini i coproduïda pel Teatre Lliure i Temporada Alta, s'estrenarà CredoinunsolODIO, dirigida per Rosa Maria Sardà en forma de lectura dramatitzada.

Temporada Alta també estrenarà GRRRLS!!!, de Carlota Subirós, que dibuixa un recorregut lliure i personal per algunes de les principals veus de la història del feminisme.

També coprodueix, amb el Festival Fira Tàrrega, una obra titulada LIVALONE grapegi l'odissea d'un jove de 25 anys que pretén viure només a la ciutat de Barcelona i comprova que és impossible pels preus dels lloguers.

En la nova edició de la Temporada Alta també es podrà veure a Juan Navarro dirigint una proposta escènica en la que Gonzalo Cunill, al costat d'altres intèrprets, fa un recorregut per la vida i obra de David Foster Wallace.

Roberto G. Alonso dirigirà Plomis i reclams, una obra de Marc Rosich que parteix de La flauta màgica de Mozart; mentre que Jordi Duran es pregunta pel sentit de la cultura al costat de les directores Carla Rovira Pitarch, Judit Vidiella Pagès i Marga Sòcies.

L'aposta per la dansa es podrà apreciar en les produccions de Susanna Barranco amb Sol Picó, Roser López Espinosa i Marta Carrasco.