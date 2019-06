El Festivalot fa bullir la Devesa

La cinquena edicio del Festivalot ja esta en marxa i la Devesa i l'Auditori bullen d'activitat. Aquest matí els concerts de Hits per nadons, Reggae per Xics i Macedònia han reunit milers de persones. El festival de música en família de Girona, organitzat per Els Amics de les Arts, ha estrenat un nou espai, el Market, dins del Palau de Fires, ampliant els serveis que ofereix i les comoditats tant per a grans com pels mes petits. Aquesta tarda, el concert gratuït d'El Pot Petit (17.15) es preveu multitudinari.





Els més petits i petites de casa ja estan gaudint dels #HITS per nadons, de Mozart a Pulp, Amy Winehouse o Nirvana, en un espectacle creat especialment per a ells amb el patrocini de @MiPrimerDanone. Els hits no tenen època, ni gènere... ni edat! ?? pic.twitter.com/f5GnHp9Kza — festivalot (@festivalot) 15 de juny de 2019