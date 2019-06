Núria Graham interpreta al Castell Gala-Dalí de Púbol temes del seu proper disc

El tema més escoltat de Núria Graham, Cloud Fifteen, no es va trobar a faltar aquest divendres en un concert de molta proximitat als jardins del Castell Gala-Dalí de Púbol, on la cantant, acompanyada només de la seva guitarra, va combinar les cançons més conegudes amb algunes de noves que, segons va explicar, formaran part d'un nou disc que encara no té títol.

Un concert del Festival Ítaca pensat per mostrar el talent emergent del país, en aquesta ocasió amb una jove artista vigatana que s'expressa en el cant en llengua anglesa i que, amb un català ben de la terra, va anar comentant detalls de cada cançó davant els dos-cents espectadors que omplien l'aforament de l'idíl·lic jardí, a més de remarcar en diverses ocasions que ara farà un descans dels escenaris per entrar a l'estudi de gravació.

L'artista, amb arrels irlandeses, va interpretar un parell de cançons dedicades a les seves àvies. Una d'elles, la titulada Marjorie, encara resta inèdita, tot i que fa ja anys que la va composar. "És una cançó que havia quedat arraconada i ara és un bon moment per treure-la a la llum", va comentar.

Graham (Vic, 1996) també va interpretar The Cathedral, un tema "molt antic" on narra com va ser el seu primer petó: A la catedral de Vic, amb un noi francès que feia turisme religiós. A la catedral va néixer l'amor i va morir l'amor", va sentenciar una artista que no amaga que rep una influència decisiva de la cantant i pintora canadenca Joni Mitchell.



Sant Joan a l'Estartit



L'Ítaca continua aquest dissabte amb el concert de Pavvla al Museu Terracotta de La Bisbal d'Empordà, i aquest diumenge al Centre Fraternal de Palafrugell amb l'obra de teatre Ventura. La setmana vinent hi haurà el plat fort de la festa de Sant Joan, amb concerts a l'Estartit els dies 22 i 23, amb grups com Berri Txarrak, Doctor Prats, Iseo & Dodosound, o Pupil·les, entre altres.

Els Catarres, Oques Grasses, Lildami, Roba Estesa i Serial Killerz formen el cartell de la nit de diumenge 23 de juny de l'Ítaca, amb les entrades ja exhaurides.