El Festivalot fa bullir la Devesa

El Festivalot, que aquest any celebra el seu cinquè aniversari, va encendre ahir la Devesa de Girona. El festival de música en família de Girona, organitzat per Els Amics de les Arts, s'ha consolidat com una cita ineludible poc abans de l'inici de l'estiu, com una gran festa de final de curs per als nens al costat de pares, germans, avis i amics. Per segon any, el Festivalot ocupa la Devesa i, aquesta vegada, hi afegeix el Palau de Fires, on s'ha estrenat el Market, amb diferents marques comercials que hi ofereixen els seus productes. Un al·licient més al costat del principal: la música i la cultura.

Es fa difícil estimar quanta gent va passar ahir pel Festivalot, però va ser molta. Milers de persones, des de primera hora del matí, es van fer seva la Devesa i les múltiples activitats proposades. Com era d'esperar, el concert gratuït d'El Pot Petit va ser el més multitudinari. El passeig que ocupa el lateral de l'Auditori i la nova entrada del Palau de Fires va quedar petit per encabir l'allau de persones que volien tornar a veure de prop en Pau i la Jana, amb la seva Melmelada Band. Els himnes del grup van tornar a sonar amb força i l'èxit va ser rotund. Però no va ser l'únic punt d'interès de la jornada.

El matí s'havia obert amb un altre clàssic, Hits per a nadons, i havia continuat amb l'energia imparable de Reggae per Xics, que va gairebé omplir l'Auditori en la presentació a Girona del seu darrer disc, Ballant damunt la lluna. Els barcelonins van estar impecables, i van encomanar la seva vitalitat al miler d'espectadors que hi havia a la sala. El matí també va servir per gaudir de Macedònia a l'escenari principal de la Devesa.

Joan Dausà va ser un altre dels protagonistes de la jornada, amb un concert especial amb la col·laboració del cor Vivace. I poc després va arribar el plat fort, amb El Pot Petit, The Sey Sisters i The New Raemon. Però no només de música es viu al Festivalot: dins del Palau de Fires, al nou Market, s'hi poden trobar productes de diverses marques comercials i participar en tallers diversos, des de manualitats fins a pintar cares. També hi ha l'opció de poder saludar els artistes que actuen al Festivalot o, en el passeig de la Devesa, recuperar forces prenent alguna cosa a les food trucks.



L'agenda d'avui

El Festivalot continuarà avui amb Doctor Prats (10.30 i 12.45, a l'Auditori), Obeses (11.30, Auditori) i Xiula (12.30, Devesa), com a plats principals del matí.

A la tarda també actuarà Natxo Tarrés, entre d'altres grups. Vist l'èxit d'ahir, no sembla complicat que aquesta edició acabi superant els 15.000 espectadors que va tenir la darrera i es consolidi com la gran festa familiar, preludi de les vacances d'estiu a Girona.