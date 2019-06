La 5a edició del Festivalot arriba als 20.000 assistents

El Festivalot s'ha erigit com el concert familiar d'obertura de l'estiu en la seva cinquena edició arribant a les 20.000 persones d'assistència i consolidant el seu format encarat al públic infantil. Un cap de setmana ple d'activitats lúdiques, concerts animats i espais diversos celebrats a la Devesa de Girona, espai emblemàtic on s'han deixat veure tant gironins com turistes d'arreu.

Davant la sorpresa del públic, Els Amics de les Arts, directors artístics del Festivalot, van improvisar ahir a la tarda un concert acústic de mitja hora a l'escenari, tal com han acostumat a fer en altres ocasions. «És el seu festival i sempre que poden trobar un petit espai intenten tocar les seves peces més conegudes, encara que ara hagin aturat totes les seves actuacions al país perquè estan treballant en el nou disc», van assegurar des de l'organització.



Una Devesa plena de gom a gom

El plat fort d'ahir van ser les dues sessions matinals de Doctor Prats, en les quals van omplir l'Auditori, i la signa de marxandatge posterior. A més, també va destacar l'actuació a l'aire lliure de Xiula a les 12.30 hores, en la qual els oients van agrair l'ombra dels plataners en un dia tan assolellat i calorós en què al migdia també es va poder veure alguns assistents fent pícnic amb la música de fons.

Així mateix, el passeig Güell estava replet de famílies, entre les food trucks i els escenaris. Segons l'organització, «aquesta edició ha sigut tot un èxit. Ja havíem previst una major conglomeració i per això havíem ampliat l'aforament, els espais (afegint el Palau de Fires amb la novetat del Market, on diverses marques comercials presentaven els seus productes), els serveis i les activitats. Tothom s'ha sentit plenament acollit».