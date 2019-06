Una exposició revisa la relació del pintor J.B. Coromina amb Josep Pla i Rafael Masó

Josep Pla començava els Retrats de passaport que va dedicar a Joan Baptista Coromina afirmant que va ser el primer artista que va conèixer a la seva vida. Nascut a la Bisbal d'Empordà l'any 1890, Joan B. Coromina i Figueras és conegut sobretot perquè des de ben jove i fins a la seva prematura mort, el 1919, va ser un dels principals col·laboradors de l'arquitecte gironí Rafael Masó (1880-1935), per a qui va fer molts treballs com a ceramista, escultor i pintor. Però després de ser nomenat director de l'Escola Menor d'Arts i Indústries de Palafrugell, el 1913, Coromina també es va convertir en un dels millors amics de joventut de Josep Pla (1897-1981), i l'escriptor en va deixar un ampli testimoni a El quadern gris i altres llibres, set més, tal com es pot comprovar a l' Obra Completa.

Coincidint amb la commemoració del centenari de la mort de Joan B. Coromina, La Fundació Pla de Palafrugell va inaugurar dissabte passat una exposició que presenta una selecció de la col·lecció de més de 270 obres seves adquirides per la Fundació Rafael Masó el 2015 i el 2017, la majoria de les quals s'exposen ara per primera vegada.

L'exposició El primer artista que vaig conèixer, que posteriorment farà estada a la Casa Masó de Girona, no pretén oferir una visió completa de les millors obres de Coromina, per a la qual cosa caldria recórrer a altres museus i col·leccions particulars, sinó mostrar els lots adquirits per la Fundació Masó, amb presència, sobretot, d'esbossos, croquis, apunts, estudis i obres de petit format, segons va explicar el seu comissari, Jordi Falgàs, el qual va afegir que «ha estat l'ocasió perfecta per estudiar la col·lecció amb detall, i han aparegut peces de gran interès».

Josep Pla, a través dels seus textos, i Joan B. Coromina, a través de les seves pintures i dibuixos, ofereixen, segons Falgàs, una «mirada privilegiada» a persones i paisatges de l'Empordà i Girona d'ara fa 100 anys, «dues visions que es complementen com ho feu la seva amistat». El catàleg de la mostra permet reviure la relació entre els tres creadors.