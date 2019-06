El Museu d'Art inaugura la mostra d'invidents «Toca Tocar»

El Museu d'Art de Girona (md'A) va inaugurar dissabte l'exposició «Toca Tocar. Dibuixos des de la ceguesa», una mostra sobre dibuix de i per a invidents. La pregunta inicial d'aquest projecte va ser: «Si el disseny gràfic es basa en conceptes visuals, com podem dissenyar per a persones que no hi poden veure?» D'aquesta manera, es va organitzar un taller de dibuix per a cecs i els resultats es poden visitar fins al 29 de setembre al md'A.

L'impulsor és Genís Ibanco, estudiant de Disseny Gràfic a l'Escola Superior de Disseny i d'Arts Plàstiques de Catalunya (ESDAP), a Olot, que va centrar el seu Treball Final de Grau en aquesta pregunta. Ibanco va reflexionar sobre com el disseny gràfic podia arribar a les persones amb ceguesa i formulava la possibilitat de realitzar un curs de dibuix per a invidents per presentar els resultats a les instal·lacions del museu.

L'experiència, conduïda pel mateix Ibanco, es va iniciar amb un taller de dibuix adaptat a invidents, coorganitzat per l'ONCE Girona, el qual, a partir del dibuix de petits objectes de la vida quotidiana, tenia l'objectiu de posar en valor per aquest col·lectiu la importància de la línia i el traç, més enllà de l'estètica, com a mitjà d'exploració del món més immediat.

Des de l'organització es va voler conceptualitzar una exposició totalment accessible per a invidents, en la qual ells són els protagonistes i també posar en una situació similar els visitants de la mostra, ja que poden assajar el dibuix a ulls clucs o bé recórrer l'exposició completament a cegues. La mostra busca sensibilitzar els visitants i potenciar les exposicions inclusives. La inauguració va comptar amb l'assistència de la directora dels serveis territorials de Cultura a Girona, Carme Renedo, del director de l'ONCE Girona, Fran Rodríguez, de l'impulsor del projecte, Genís Ibanco, i de la resta de participants en el taller de dibuix i protagonistes de l'exposició.