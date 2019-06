Pol Beckmann guanya el Premi Llibreter de literatura catalana 2019 amb «Novel·la»

L'escriptor barceloní Pol Beckmann ha guanyat el Premi Llibreter de literatura catalana 2019 amb la seva obra Novel·la, editada per Quaderns Crema. El jurat dels guardons ha destacat «la qualitat i atreviment literari» de l'autor, així com «el domini del llenguatge i capacitat de síntesi argumental». Així mateix, els membres del jurat han destacat l'«originalitat en el plantejament dels límits entre la ficció i la realitat, jugant amb el lector i sorprenent-lo fins al final» d'aquesta obra sobre l'amor i l'afinitat entre dues persones.

Els gremi de llibreters ha premiat també, en la categoria de literatura infantil i juvenil, les obres La cançó del cucut, de l'escriptora Frances Hardinge, i Camins d'aigua, segon lliurament de la trilogia La llum d'Artús, de l'escriptor Raimon Portell. En la categoria d'altres literatures, la guanyadora ha estat Jenny Erpenbeck, per la seva obra Les formes del verb anar, editat en català per l'editorial Angle i en castellà per Anagrama. El jurat destaca la sensibilitat «social» que volgudament provoca un tema tan punyent com el dels refugiats a Europa, així com que la seva autora no l'hagués pogut aconseguir sense la seva prosa àgil, directa i mancada d'excés de dramatisme.

En la categoria de millor àlbum il·lustrat, el premi ha recaigut en l'obra Sirenes, de Jessica Love, una història «dolçament construïda partint de l'afecte, les mirades, els gestos i els somnis».

El jurat del Premi VII Memorial Pere Rodeja ha acordat concedir els Premis VIII Memorial Pere Rodeja al llibreter Sergio Bassa i a l'escriptor Màrius Serra. L'acte de lliurament dels guardons se celebrarà el pròxim 29 de juny a Girona. El jurat d'aquesta edició dels premis ha estat format per Lluís Morral, de la Llibreria Laie de Barcelona; Guillem Terribas, de la Llibreria 22 de Girona; Pep Amargant, vicepresident del Gremi de Distribuïdors; Martí Gironell, escriptor, i Marià Marín, secretari tècnic del Gremi de Llibreters que actua com a secretari sense vot.