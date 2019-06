El Col·legi de Periodistes acull la mostra fotogràfica dels Rahola

La seu de Girona del Col·legi de Periodistes acull l'exposició Rahola foto 2019, una selecció de les 53 imatges que es van presentar a la desena edició dels Premis Carles Rahola de Comunicació Local. La mostra –de la qual s'ha editat un catàleg– està organitzada per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya, i es pot visitar fins el pròxim 31 de juliol. Després, passarà a integrar-se al programa d'exposicions itinerants de la Diputació.

L'exposició correspon a una selecció, ampliada en el catàleg, dels treballs presentats a la categoria que premia la millor fotografia de premsa en la darrera edició dels premis. Nou professionals ens situen davant d'alguns dels fets més destacats del 2018, amb especial atenció a les manifestacions de suport al procés i als presos que es van dur a terme al llarg de tot l'any.

No obstant això, la imatge guanyadora, obra del fotògraf de Diari de Girona Aniol Resclosa, no té res a veure amb el clima polític del país, i ens demostra, una vegada més, que fer una bona fotografia no és el mateix que saber fer fotos. Podria ser una imatge com tantes altres de la recerca de l'arma d'un crim, però la sorprenent simbiosi dels agents amb el camp d'avellaners cobert per la neu és d'una bellesa quasi hipnòtica, amb una força que atrapa.

Rahola foto 2019 inclou fotos de Martí Albesa, David Aparicio, Joan Castro, Pere Duran, Aniol Resclosa, Àngel Reynal, Jordi Ribot, Glòria Sánchez i Marc Sureda. Pel què fa a les fotos dels anys anteriors, són de Jordi Ribot (guanyador de la primera i vuitena edició), Jordi Velasco (segona edició), Eddy Kelele (tercera), Joan Castro (quarta), Aniol Resclosa (cinquena, setena, novena i desena) i Pere Duran (sisena).