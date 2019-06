La fusió d'Obeses amb la cobla Berga Jove, plat fort del festival Amb So de Cobla

La fusió "suggestiva i esbojarrada" d'Obeses amb la cobla Berga Jove és un dels plats forts de la tercera edició del festival Amb So de Cobla, que tindrà lloc a Palamós (Baix Empordà) del 7 a l'11 d'agost. Serà un concert on, com ha destacat el cantant de la banda, Arnau Tordera, s'uniran "tres mons sonors": les cançons icòniques del grup –arranjades per a l'ocasió-, els sons característics de la sardana i un cor de "tradició acadèmica". "Una trobada tímbrica amb molt bon gust de boca", destaca Tordera. El concert és una de les tres produccions pròpies que aquest any presenta Amb So de Cobla, juntament amb el saxofonista Llibert Fortuny i l'Electro Cobla Sound, i la fanfara inusual de la Coblatropic i el grup local Cobosmika. El cartell es completa, entre d'altres, amb la Big Cat de música llatina i les cobles Mil·lenària i Principal d'Amsterdam.

Conjugar les propostes tradicionals amb les més innovadores, amb l'objectiu de divulgar el so de cobla i situar-la en un lloc central de la producció contemporània. Amb aquesta premissa, el tercer festival Amb So de Cobla creix aquest 2019 "amb propostes i amb qualitat", segons destaca el seu codirector Adrià Bauzó, i arriba amb tres produccions pròpies.

La més trencadora –i un dels plats forts- serà la que protagonitzen el grup Obeses, juntament amb el seu cor i la cobla Berga Jove. Un concert que tindrà lloc l'11 d'agost al passeig del Mar i que té "una grandíssima ambició artística", com ha destacat Tordera.

Durant una hora i mitja, les cançons icòniques de la discografia d'Obeses sonaran amb nous arranjaments, que signa el mateix cantant i que aproparan les lletres del grup al món de la cobla. Però no només això. Arnau Tordera destaca que el projecte serà una suma de "mons sonors", perquè aquí també s'hi sumaran un cor de tradició acadèmica i clàssics de la sardana. "L'objectiu és reformular la història i gaudir de la puresa de la música i les possibilitats que ens ofereix aquesta trobada tímbrica", explica el cantant d'Obeses.

El concert és un dels noms propis d'aquest tercer Amb So de Cobla, i referma l'aposta del festival per explorar noves sonoritats. Un esperit que també recull el segon encàrrec –en aquest cas, és una coproducció- que el 8 d'agost portarà al Convent dels Agustins la banda Llibert Fortuny Electro Cobla Sound. Un concert que, com destaca Adrià Bauzó, fusionarà el jazz tradicional del saxofonista amb elements de l'electrònica i els sons de la cobla, i que també es podrà veure a la Fira Mediterrània de Manresa.

I per tancar la tríade, Amb So de Cobla ho fa segellant una proposta de caràcter itinerant: la Coblatropic & Cobosmika. Un fanfara inusual formada per vuit músics "gamberra i divertida" –destaca Bauzó- que combina temes propis amb versions de música llatina (amb preeminència de la colombiana). I que a l'escenari es conjugarà amb la dansa contemporània de la companyia palamosina, en un espectacle itinerant que s'improvisarà al ritme de la música.



Tradició i noves sonoritats

El cartell d'aquesta tercera edició del festival es completa amb concerts i audicions que van des d'allò més tradicional a la recerca de noves sonoritats. Des del 19è Memorial Ricard Viladesau (amb les cobles La Principal de la Bisbal i Els Montgrins) fins a l'actuació de la Big Cat de música llatina, que lidera el pianista i compositor Eduardo Tancredi. Un projecte que neix de la voluntat de músics professionals llicenciats a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) i que explora repertori modern fusionat amb gèneres tradicionals (com la sardana, el tango argentí, el baiao brasiler, el son montuno cubà o el joropo veneçolà).

També formen part de la programació un concert de caràcter extraordinari per festejar el 90è aniversari de la cobla La Principal del Llobregat, el 51è Aplec de la Sardana de Palamós (aquest, com a preludi del festival i on entre d'altres hi actuarà la Principal d'Amsterdam), una exhibició de colles sardanistes (amb Dolç Infern, la colla gran del Grup Sardanista Montserrat de Lleida, i la cobla Mil·lenària de Perpinyà) o la tercera producció del NewCat, The New Catalan Ensemble. En aquesta ocasió, ampliant amb instruments com el flabiol, el fiscorn o la tenora el seu macroprojecte 'Bestiari' a partir del poemari homòleg de Josep Carner.



Un festival gratuït

Amb un pressupost de 90.000 euros, tots els concerts del festival –excepte el Memorial Viladesau- són gratuïts. "Que pagar entrada no es converteixi en un fre per poder gaudir de la cultura", ha destacat l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, municipi amfitrió del certamen.

El festival es reparteix en tres escenaris: als del passeig del Mar i el Convent dels Agustins, s'hi suma també el de l'Arbreda Municipal. A més de la programació pròpiament dita, més endavant, el 26 d'octubre, també tindrà lloc un curs intensiu dirigit a joves instrumentalistes de la cobla. Es farà a Palamós mateix i es completarà amb un concert a càrrec dels alumnes.

"Amb So de Cobla acaba essent un cas d'èxit, que permet apropar també als turistes quina és la música que es fa al país", ha destacat el diputat de la Diputació Jordi Camps. Per la seva banda, la directora de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat, Maria Àngels Blasco, ha volgut posar de relleu que el certamen permet "posar de relleu la sonoritat catalana", amb instruments "que ens agermanen amb d'altres territoris". "El país necessita explicar què és el so de cobla", ha conclòs.