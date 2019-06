Girona en moviment aposta per la millor dansa i la producció pròpia

El festival benèfic de dansa Girona en moviment celebrarà del 4 al 7 de juliol la seva segona edició, en la qual manté l'aposta per oferir dansa de primer nivell i espectacles de producció pròpia. El festival, impulsat per l'Associació Cultural David Rodríguez i Oncolliga Girona, té com a objectiu apropar al públic gironí l'art de la dansa i el talent de ballarins catalans i internacionals de primer nivell i, alhora, recollir fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer de les comarques gironines i les seves famílies.

El festival es va presentar ahir en una roda de premsa en la qual van participar la presidenta de la Fundació Oncolliga Girona, Lluïsa Ferrer; el ballarí gironí David Rodríguez, director del festival, i la regidora de Salut, Eva Palau, qui va agrair la tasca d'ajuda als malalts de càncer i va animar a gaudir dels espectacles programats i a participar de les activitats gratuïtes que se celebraran al carrer.

El director del festival, per la seva banda, va destacar que «Girona en moviment és un viatge a la recerca de noves experiències amb la millor dansa del moment i un espai de diàleg i solidaritat entre diversos agents del món de la cultura i la salut». «Imaginem Girona com una futura ciutat de la dansa, una referència en l'àmbit català i europeu amb la cultura com a element transformador i de motor del país», va afegir.

L'espectacle estrella del festival tornarà a ser la gala «Catalunya dansa contra el càncer», en la qual participaran una vintena de ballarins catalans que dansen en companyies de prestigi de tot el món. Després de l'èxit de la gala celebrada l'any passat, els organitzadors n'han programat dues sessions, una el dissabte, 6 de juliol (20.30 h) i una altra el diumenge (19.00 h). Per a molts dels ballarins i ballarines catalans que participaran a les gales es tracta d'una de les poques ocasions en què poden actuar a Catalunya.

A més de les dues gales al Teatre Municipal, el públic podrà gaudir en aquesta edició d'un espectacle de dansa i música creat especialment per al festival: Mare vull ser pescador (Auditori de la Mercè, 4 de juliol – 21.00 h). L'espectacle narra les aventures i les històries d'amor de tres pescadors catalans a través de coreografies originals creades i interpretades per tres ballarins internacionals, amb la música en directe del grup d'havaneres Port Bo. Un espectacle de caràcter mediterrani apte per a tota la família que, seguint la més pura tradició de les cantades d'havaneres, es clourà amb un cremat al claustre de La Mercè.



El vessant més didàctic

El festival no oblida el seu vessant més didàctic i formatiu al voltant de la dansa i la salut. Així, la programació inclou conferències i activitats paral·leles. Com a novetat, s'ha programat també el taller Un viatge al món del ballet, dirigit a nens i nenes d'entre 6 i 10 anys. En l'àmbit formatiu es repeteixen les jornades Ballem!, amb cursos intensius de ballet clàssic, dansa contemporània i benestar, impartits per ballarins que participaran a les gales i per professionals de disciplines com el pilates, el ioga i el taitxí. L'organització també vol convidar tothom a gaudir dels beneficis de la dansa amb l'activitat Ball al Carrer: dues tardes intenses de tallers i demostracions de la plaça de Catalunya (5 juliol de 19.00 h - 21.00 h i 6 juliol 18.00 h - 20.00 h).