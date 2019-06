Amb So de Cobla fusionarà el rock dels Obeses amb la cobla Berga Jove

La tercera edició del festival Amb So de Cobla de Palamós referma el seu compromís amb la producció destinada a divulgar el so de la cobla amb l'objectiu de situar-la en un lloc central de la creació contemporània. D'aquí que l'edició d'enguany, que se celebrarà del 7 a l'11 d'agost a Palamós, posi en valor el fet que la cobla té capacitat d'atracció d'un públic divers si és capaç d'articular produccions singulars. Un dels grans atractius que la cita musical proposa per aquesta edició serà l'espectacle que combinarà l'energia dels Obeses amb la cobla Berga Jove. En aquest concert, la formació osonenca repassarà els seus temes amb uns arranjaments per a l'ocasió.

Aquest espectacle serà una de les tres produccions pròpies que el festival proposa per aquesta tercera edició, juntament amb el concert del saxofonista Llibert Fortuny i l'Electro Cobla Sound, i la unió entre la Coblatropic i la companyia de dansa Cobosmika. El cartell es completa, entre d'altres, amb la Big Cat de música llatina i les cobles Mil·lenària i Principal d'Amsterdam.

El festival es va presentar ahir al matí en roda de premsa a la Casa Solterra, seu dels Serveis Territorials de Cultura a Girona. Hi va participar la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, Maria Àngels Blasco; l'alcalde de Palamós, Lluís Puig; el diputat provincial de la Diputació de Girona, Jordi Camps; el codirector d'Amb So de Cobla, el tenora Adrià Bauzó, i el cantant del grup Obeses, Arnau Tordera.

Adrià Bauzó va destacar que en només tres anys ja han pogut percebre que «el festival creix, en dimensió, en capacitat de producció i en públic» i va assegurar que no poden atendre totes les propostes que reben. «Treballem en col·laboració amb altres festivals com la Fira Mediterrània de Manresa i la nostra voluntat és continuar-ho fent», va assegurar.

En la línia de reivindicació del so de la cobla, de la seva potència i ambició artística, va intervenir el músic Arnau Tordera, líder del grup Obeses. «Revisitarem alguns dels èxits d'Obseses, recollits en els nostres cinc enregistraments, però també tocarem clàssics de Garreta o Ventura, entre d'altres», va destacar.



El vessant més didàctic

El cartell d'aquesta tercera edició del festival Amb so de cobla es completa amb concerts i audicions que van des d'allò més tradicional a la recerca de noves sonoritats. Des del 19è Memorial Ricard Viladesau (amb les cobles La Principal de la Bisbal i Els Montgrins) fins a l'actuació de la Big Cat de música llatina, que lidera el pianista i compositor Eduardo Tancredi. Un projecte que neix de la voluntat de músics professionals llicenciats a l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMuC) i que explora repertori modern fusionat amb gèneres tradicionals (com la sardana, el tango argentí, el baiao brasiler, el son montuno cubà o el joropo veneçolà.

També formen part de la programació un concert de caràcter extraordinari per festejar el 90è aniversari de la cobla La Principal del Llobregat, el 51è Aplec de la Sardana de Palamós (aquest, com a preludi del festival i on entre d'altres hi actuarà la Principal d'Amsterdam), una exhibició de colles sardanistes (amb Dolç Infern, la colla gran del Grup Sardanista Montserrat de Lleida, i la cobla Mil·lenària de Perpinyà) o la tercera producció del NewCat, The New Catalan Ensemble. En aquesta ocasió, ampliant amb instruments com el flabiol, el fiscorn o la tenora el seu macroprojecte 'Bestiari' a partir del poemari homòleg de Josep Carner.

Amb un pressupost de 90.000?, la tercera edició d'Amb So de Cobla presenta tots els espectacles i la formació -que se celebra anualment entrada la tardor- de manera gratuïta excepte el concert de l'Agrupació Sardanista Costa Brava, 19è Memorial Ricard Viladesau, que tradicionalment ha estat un acte de pagament. El festival es reparteix en tres escenaris repartits pel municipi de Palamós: als del passeig del Mar i el Convent dels Agustins, s'hi suma també el de l'Arbreda Municipal.

El festival Amb so de cobla, que impulsen el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Palamós, en col·laboració amb l'Agrupació Sardanista Costa Brava de Palamós i el suport de la Diputació de Girona i de la Confederació Sardanista de Catalunya, ha buscat des dels seus inicis aquest equilibri entre les propostes tradicionals i les més innovadores.