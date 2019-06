La Fira de Circ al Carrer proposa una cinquantena d'espectacles de qualitat

Els carrers i places de la Bisbal d'Empordà acolliran, entre el 19 i el 21 de juliol, una cinquantena de propostes de la mà d'una trentena de companyies nacionals i internacionals, en el marc de la XXIV Fira de Circ al Carrer. El Terracotta Museu de la Bisbal, un dels nous espais de l'edició d'enguany, va acollir ahir al matí la roda de premsa per presentar aquesta nova edició de la fira. «Cal fer esment del fet que si la Fira continua tirant endavant és gràcies a l'esforç de tota la gent que hi treballa tot l'any, les persones voluntàries i l'esforç del consistori: és un projecte de ciutat i la Bisbal s'hi bolca», va declarar Enric Marquès, alcalde del municipi del Baix Empordà.

Després de rebre prop de 30.000 assistents any rere any, l'organització afronta el repte d'absorbir més afluència de públic de cara a la 24a edició de la fira. I és que la redistribució d'espais i d'horaris que s'ha anat tramant, juntament amb la solidesa pròpia del festival, ho fan ben possible: és per això que aquesta vint-i-quatrena edició es marca el repte d'obrir-se a nous públics i incrementar el nombre d'assistents. Aquesta redistribució dels escenaris és fruit d'una progressiva descentralització i enguany s'estrenen nous escenaris: el Terracotta i la plaça de la Sardana.

L'espectacle inaugural del divendres 19 tindrà lloc als exteriors del Terracotta Museu i anirà a càrrec de Cirque la Compagnie, que presentarà l'espectacle L'Avis Bidon: una proposta de circ tècnicament impecable, farcida d'humor i adrenalina, amb música en directe i alguna sorpresa més.

Segons l'organització, calia aprofitar les recentment finalitzades reformes dels exteriors del museu bisbalenc: resseguint el paral·lelisme que, com en les arts escèniques de carrer, el museu bisbalenc també és un espai de lliure creació artística.

La plaça de la Sardana també respon als criteris de la Fira de Circ al Carrer de seguir-se obrint a nous espais de la capital baix-empordanesa i fer arribar les arts escèniques de carrer a tothom. Amb un dels col·lectius de veïnes i veïns més actius de la Bisbal d'Empordà, la Fira aposta per establir sinergies amb el barri del Convent i enguany hi programarà un espectacle. Cal tenir present que hi viu un 30 % de la població bisbalenca i, fins ara, la Fira no hi havia programat mai cap funció.

Tot i aquesta voluntat d'obrir-se a nous públics una de les màximes de l'organització de la Fira de Circ al Carrer seguirà essent prioritzar la qualitat per damunt de la quantitat. Alhora també vol oferir una programació que sigui satisfactòria per a tots els públics, però que també sigui atraient per als artistes. Cal tenir present que, justament, un dels aspectes més valorats pel públic assistent –segons el darrer estudi encarregat- és la qualitat dels espectacles i de la proposta, amb un 8,98 sobre 10. I és que l'edició d'enguany segueix mantenint l'esperit fundacional del festival: ser una plataforma d'exhibició i difusió de les arts de carrer per tal de fer arribar la cultura a tothom.



Companyies nacionals

Un dels fets destacables d'aquesta nova edició de la fira serà la notable participació de companyies nacionals: enguany són la denominació d'origen més nombrosa. Circ contemporani, cabaret, trapezi, clown, aeri, diàbolo, malabars, mastil, música o tallers són algunes de les disciplines artístiques que conformen la programació d'enguany. Com és habitual la gran majoria d'espectacles són gratuïts. Una petita part és de pagament, i serveixen per recollir fons econòmics que ajuden a finançar l'esdeveniment popular.

L'edició d'enguany comptarà amb destacadíssimes propostes nacionals, com El Fedito: artista valencià que presentarà Oyun, un innovador espectacle únic i per a tots els públics que combina humor, originalitat, ritme i una depurada tècnica de malabars. També cal fer esment de l'espectacle Envà, dels catalans Amer & Africa: la divagació de dues persones sobre les peculiaritats de les relacions humanes, a través del moviment, els equilibris, l'humor i la composició de l'espai. O Mumusiccircus, que, servint-se de les seves espectaculars acrobàcies i suspensions capil·lars, presentarà l'emocionant i delirant Flou Papagayo. I la Cia Faltan7, que interpretarà Express: una proposta fresca on l'humor es conjuga amb diverses disciplines circenses, que aniran dels portés acrobàtics femenins a tècniques com la perxa xinesa, la bàscula, els equilibris o el clown.

A escala internacional també cal destacar la francesa Cirque la Compagnie, que farà l'espectacle inaugural al Terracotta Museu: presentarà L'Avis Bidon. O, procedent d'Israel, Control Freak: un entranyable personatge que intentarà interactuar amb el públic mentre lluita amb la seva ineptitud social i amb la complexitat sistèmica a l'escenari, fins a assolir resultats espectaculars i sorprenents. I també cal fer esment d'un dels grans retorns a la fira: el de l'alemany Danilo Marder, un dels millor equilibristes sobre mans que existeixen actualment al món i que presentarà un intens espectacle amb una atmosfera deliberadament teatral que permetrà comprendre la disciplina que requereix la realització d'aquesta tipologia d'exercicis.