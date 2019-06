Girona se suma al Dia Internacional de la Música

La celebració del Dia Internacional de la Música a Girona, el Viu21música, arriba avui a la vintena edició. Des de l'any 2000, l'Ajuntament de Girona ha promogut de forma ininterrompuda aquesta festa dels valors culturals, socials i educatius de la música i hi han participat milers de músics amateurs de la ciutat.

A partir de le 5 de la tarda, tindran lloc a la ciutat més de seixanta actuacions d'estils musicals diferents repartides en dotze escenaris. S'hi podran escoltar concerts de formacions de gèneres diversos com l'havanera fins al hard rock, passant per la rumba i el cant coral. Cal destacar enguany la implicació de set escoles de música de la ciutat que mostraran davant el públic la tasca feta durant el curs pel seu alumnat.

El gruix de les actuacions anirà a càrrec de músics aficionats però, com és habitual, dos dels escenaris es clouran amb actuacions professionals: el Sunset Jazz Club i la plaça dels Jurats. Al Sunset Jazz Club hi actuarà el Ramon Prats Trio, una formació de jazz contemporani liderada pel guitarrista Francesc Adroher, el bateria Ramon Prats i el baixista Marc Cuevas. Per altra banda, la plaça dels Jurats tancarà el seu programa amb una actuació destacada: la formació barcelonina de jazz rock psicodèlic Gambardella. Aquest concert és possible gràcies a la col·laboració entre Viu21música i l'associació Orella Activa.

Per a la jornada s'han habilitat diferents escenaris diferenciats per estils musicals i distribuïts pel centre de la ciutat: l'escenari del Centre Cultural La Mercè, l'escenari de la plaça dels Mercaders, l'escenari de la Rambla, l'escenari EUMES, ubicat a la zona de l'Estació Espai Jove del parc Central, l'escenari de la plaça del Pallol, l'escenari de la plaça dels Jurats, i l'escenari del Sunset Jazz Club.

A banda d'aquests escenaris, enguany se sumaran a la celebració cinc iniciatives particulars que organitzaran demà actes musicals: l'Ateneu 24 de juny, el Porcus Group, la cafeteria El Cafè, l'entitat Rise Up – Associació Reggae Girona i Music & Energy.