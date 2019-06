El Palau Solterra de Torroella posa en valor l'obra de la fotògrafa Maria Espeus

El Palau Solterra de Torroella de Montgrí (Baix Empordà) de la Fundació Vila Casas vol reconèixer la llarga trajectòria de la prestigiosa fotògrafa Maria Espeus (Suècia, 1949) amb l'exposició 'Una mirada'. En ella, es mostren 55 instantànies de diferents etapes de l'autora com és una sèrie de l'Habana, una campanya que visualitzava la problemàtica de les dones maltractades i també una part de la sèrie d'instantànies 'Oh Barcelona' dels anys 80, l'únic dels treballs exposats que va fer com a projecte personal i on apareixen alguns dels amics amb qui es relacionava, tots ells figures destacades com ara el músic Carles Santos o l'artista Carlos Pazos. És la principal proposta de la nova temporada d'estiu, que inclou també el cicle 'Diàlegs amb la col·lecció" on es mostren les "connexions i afinitats" entre l'obra fotogràfica de Màrius Brossa (Barcelona, 1950) i l'artista Margarita Andreu (Cercs 1953-Barcelona 2013). Es podrà visitar des del 22 de juny fins al 17 de novembre.