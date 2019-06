La ciutat de Girona va viure ahir, un any més, una intensa jornada de música en directe amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Música. Artistes i grups de diversos estils van oferir les seves propostes en els set escenaris repartits per diversos punts de la ciutat com la plaça del Pallol, la plaça dels Jurats, Centre Cultural La Mercè o el Sunset.