El Palau Solterra posa en valor l'obra de Maria Espeus amb una nova exposició

El Palau Solterra de Torroella de Montgrí de la Fundació Vila Casas vol reconèixer la llarga trajectòria de la prestigiosa fotògrafa Maria Espeus (Suècia, 1949) amb l'exposició Una mirada. En ella es mostren 55 instantànies de diferents etapes de l'autora com és una sèrie de l'Havana, una campanya que visualitzava la problemàtica de les dones maltractades i també una part de la sèrie d'instantànies Hola! Barcelona dels anys 80, l'únic dels treballs exposats que va fer com a projecte personal i on apareixen alguns dels amics amb qui es relacionava, tots ells figures destacades com ara el músic Carles Santos o l'artista Carlos Pazos.

És la principal proposta de la nova temporada d'estiu, que inclou també el cicle Diàlegs amb la col·lecció on es mostren les «connexions i afinitats» entre l'obra fotogràfica de Màrius Brossa (Barcelona, 1950) i l'artista Margarita Andreu (Cercs 1953-Barcelona 2013). Es podrà visitar fins el pròxim 17 de novembre.

Una mirada mostra una selecció de 55 instantànies (totes en blanc i negre). És una selecció d'algunes de les sèries més representatives d'aquesta autora que l'any 2017 va rebre el Premi Nacional de Cultura per la seva contribució a la fotografia i al cinema publicitaris des de 1977, any en què es va instal·lar a Barcelona. Precisament, la mostra que es pot veure a partir d'avui al Palau Solterra inclou un recull de retrats de personalitats destacades que va fer durant la seva estada a la capital catalana, amb noms com el músic Carles Santos, l'artista Carlos Pazos, fotògrafs com Jordi Esteva o Manel Enclusa, o il·lustradors com Daniel Melgarejo o Peret.

«Són els meus amics i allà estan, fa 40 anys; molts han acomplert les il·lusions i d'altres, no», recorda l'autora, que ha cedit les instantànies per a la mostra. També explica que en aquella època la capital catalana bullia d'activitat.

Quan se li pregunta com afronta el repte de fer un retrat, Espeus admet que treballa més com una «psicoanalista», dedicant temps prèviament a conèixer detalls de la persona i a pensar prèviament en com farà la fotografia. En canvi, per fer la instantània hi pot dedicar uns quinze minuts aproximadament. I afegeix que «cada persona és un paisatge» i que actualment té més de 2.000 retrats. Les seves en àmbits com la moda i la publicitat també han estat molt valorades en la seva trajetòria.



Dones maltractades

Entre els encàrrecs que ha rebut, la mostra també inclou una selecció del treball De l'ombra a la llum (2017) que li va fer la Fundació Setba i Photogenic Festival per visualitzar les víctimes de maltractaments. «Era un tema molt delicat, vaig conèixer quinze dones molt valentes», recorda. Sobre el treball, explica que va pensar en no treure cap dona amb una bufetada perquè «hi ha tanta violència psicològica» i que va voler incloure dones de totes les edats i classes socials perquè sovint s'associa només amb les persones amb pocs recursos.

Els viatges i la natura també estan presents en aquesta selecció de fotografies. L'única peça que és propietat de la col·lecció de la Fundació Vila Casas és Havana (1997), una fotografia en què es veuen dues dones vestides de blanc, d'esquenes, conversant amb uns homes en un balcó.