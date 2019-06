La generació 'Tabacalera' es retroba a la Bisbal

La Bisbal d'Empordà va reviure dissabte l'esperit de la Tabacalera, el mític local que de 1988 a 1995 va ser un dels epicentres musicals de les comarques gironines. Centenars de persones van recordar aquella etapa a la plaça del Castell amb els concerts de Komando Moriles, Club Moriarty, La Família Manson i Miok's, bandes que s'han retrobat especialment per a l'ocasió. La jornada va acabar com un concert a l'Alternativa, on van tocar grups de l'actual escena del municipi com Fetus i Esteso's Combo.





La majoria del públic assistent als actes eren joves nascuts a la dècada dels anys 70 del segle XX que van trobar a la Tabacalera de la Bisbal un local que va ser el contrapunt de la música que s'estava fent i escoltant en altres llocs de les comarques gironines.Molts dels joves de l', que van gestionar la Tabacalera, formaven part d'una generació inconformista, marcada per moviments com la insubmissió, i molt marcada musicalment pel rock radical basc i el punk.A la Tabacalera (el local es va anomenar així perquè antigament havia estat un magatzem de tabac), hi havia concerts gairebé cada setmana, però també xerrades, exposicions i projeccions.Les seves sales d'assaig van ser un suport fonamental per a les bandes locals, i també s'hi va crear "la primera escola de música moderna del poble, que va sembrar la llavor de l'espectacular i brillant aportació de músics i bandesque La Bisbal ha produït i segueix produint a dia d'avui"Ho recorda, l'exposició que es va inauguarar el mateix dissabte al Castell, on es poden veure cartells, fotografies, fanzins i d'altres objectes relacionats amb aquest local.