El Liceu a la Fresca porta «Tosca» a 255 municipis sota la llum de la lluna

Un total de 255 municipis d'Espanya, França i Andorra s'han sumat a la cinquena edició de Liceu a la Fresca, que se celebrarà divendres que ve i que oferirà una retransmissió a l'aire lliure, «sota la lluna», de l'òpera Tosca de Puccini, amb Tatiana Serjan, Roberto Aronica i Lucio Gallo.

Alguns municipis gironins que acolliran la transmissió són Cadaqués, Campllong, Camprodon, Castellfollit de la Roca, Corçà, Figueres (a la plaça de la sala de la Cate), Girona (a la plaça del Pallol), Lloret de Mar, Palafrugell, Pals, Quart, Ripoll, Salt, Sant Feliu de Guíxols o Sant Pere Pescador, entre d'altres.

El director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, va explicar ahir en roda de premsa que es tracta de la culminació del projecte Liceu en el territori.

Amb la col·laboració de l'Obra Social "la Caixa", la sessió del dia 28 serà retransmesa per TV3 per a Catalunya i de La2 per a la resta d'Espanya i Oviedo calcula que unes 100.000 persones podran veure la producció de Tosca, dirigida per Paco Azorín i sota la batuta del nord-americà John Fiore.

Els punts de visualització seran 261 –a Barcelona n'hi haurà a Arc de Triomf, Casino del Poblenou, Palau Robert, plaça Salvador Seguí i Centre Cívic Sant Martí–, dels quals 221 estaran en localitats catalanes, mentre que a la resta de l'estat n'hi haurà 28, de les quals tres estaran a Madrid.

A França els emplaçaments seran en les localitats d'Arles de Tec, Perpinyà, Pesillá de la Ribera, Prats de Molló i Saint André i d'Andorra el municipi que serà present en el projecte és Escaldes-Engordany.

Per primera vegada, el Liceu a la fresca, arribarà a totes les comarques catalanes.