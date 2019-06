Premiat un projecte de residència de la tercera edat a la fàbrica Koëpke de Figueres

Un jurat format per experts del teixit empresarial gironí ha premiat aquest dijous un projecte de residència per a la tercera edat i centre de dia als jardins de l'antiga casa i fàbrica surera Koëpke de Figueres, un espai que actualment no té protecció oficial. Aquest projecte, firmat per l'alumna del Màster d'Arquitectura Sara Palmada Castells, és un dels 13 projectes de final de carrera premiats en la 24ena edició dels Premis Patronat Politècnica a Projectes de Final de Carrera, concedits aquest dijous al vespre al campus de Montilivi de la UdG en un acte presidit per la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, que va pronunciar la conferència Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.



A més d'aquest projecte interessat en oferir serveis a la tercera edat, els guardons, que concedeixen prop de 38.000 euros en premis i beques, van distingir projectes sobre gestió d'energia en instal·lacions fotovoltàiques, disseny i programació de robòtica, o un altre que aprofita plàstics reciclats, entre altres que es poden consultar a la llista al final d'aquest article.



Segons va explicar el director tècnic del Patronat Politècnica, Gerard Lechuga, aquests premis «marquen tendència de les inquietuds que avui hi ha en el món de les enginyeries. L'alumne té ganes de proposar coses realitzables i els projectes de fi de grau sovint responen a demandes de les empreses segons la tendència del mercat».



Més de 200 persones van participar a l'acte a la sala d'actes de la Politècnica de la UdG per acompanyar els premiats i escoltar la conferència de la consellera.



L'acte va continuar sobre la gespa del campus de Montilivi, on es va servir un sopar a peu dret al qual van participar representants de les empreses que formen part del patronat de la Politècnica de la UdG.



Actualment el Patronat el composen 128 membres amb 10 noves incorporacions en el darrer any. Un Patronat que destina més de 315.000€ a fomentar la relació universitat-empresa i «posa en valor el talent dels estudiants i la transferència de tecnologia».



Durant l'acte es van lliurar a més dues beques Josep Maria Ginés i Pous dotades amb 14.000 € cadascuna per a cursar estudis de postgrau als millors estudiants de la Politècnica.



El Jurat que avalua els projectes està constituït pels membres de les empreses del Patronat i compta amb l'assessorament dels coordinadors dels estudis corresponents.



Aquest jurat va escollir dos projectes com els que tenen una major grau d'aplicabilitat pràctica entre tots els premiats: el de Marc Cañigueral, d'Enginyeria Elèctrica, i el de Berta Llenas, d'Enginyeria en Tecnologies Industrials.





LLISTA DELS 13 TREBALLS PREMIATS

GRAU EN ARQUITECTURA I GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA

«Traces, ruïnes i ornaments», de Víctor Vázquez Balló

Professor tutor: Sr. Jordi Hidalgo Tané

Departament: Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ

«Estudi de la documentació requerida per al desenvolupament d'un projecte d'edificació de tipus residencial en l'àmbit privat», d'Àngel David Márquez Amador

Professor tutor: Dr. Albert Ribera i Roget

Departament: Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTÀRIA I GRAU EN INNOVACIÓ I SEGURETAT ALIMENTÀRIA

« Obtenció d'un ingredient funcional en base a proteïnes solubles procedents de melses de porcí i aplicació a un model de producte carni emulsionat cuit », de Marc Guilana i Aspar (GEA)

Professora tutora: Dra. Mònica Toldrà Alegret

Departament: Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA

«Gestió activa d'energia en instal·lacions amb generació fotovoltaica», de Marc Cañigueral Maurici

Professor tutor: Dr. Joaquim Meléndez Frigola

Departament: Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica

(Aquest treball ha rebut a més un reconeixement al projecte amb un major grau d'aplicabilitat pràctica)

GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA

« Disseny, fabricació i programació d'un controlador per a un braç robot industrial de 6 graus de llibertat », de Mark Rühle Bosch

Professor tutor: Dr. Josep Forest Collado

Departament: Arquitectura i Tecnologia de Computadors

GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

«Aplicació mòbil i web per a la fidelització de clients a les PIMES », de Pavel Khralovich Khralovich

Professor tutor: Dr. Josep Soler Masó

Departament: Informàtica i Matemàtica Aplicada

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA

«Projecte de nau per a la neteja de camions que transporten bestiar», d'Adrià Sánchez Martínez

Professor tutor: Dr. Lluís Torres Llinàs

Departament: Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial

GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA

«Projecte de millora sobre la utilització de la línia de dissolvents en una indústria farmacèutica», d'Aleix Ros Esteva

Professora tutora: Dra. Neus Pellicer Johera

Departament: Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS I DOBLE TITULACIÓ GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS / GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES

«Disseny d'una màquina extrusora per a la fabricació de filaments d'impressora 3D a partir de plàstics reciclats », de Clàudia Carabellido Noguer

Professor tutor: Dr. Francisco Javier Espinach Orús

Departament: Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte

MÀSTER EN ARQUITECTURA

«Restaurar, rehabilitar i edificar. Residència per a la tercera edat i centre de dia als jardins de l'antiga casa i fàbrica surera Koëpke », de Sara Palmada Castells

Professora tutora: Dra. Sílvia Musquera Felip

Departament: Arquitectura i Enginyeria de la Construcció

MÀSTER EN BIOTECNOLOGIA ALIMENTÀRIA, MASTER'S IN MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES, MASTER'S IN VISION AND ROBOTICS I ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER'S IN MEDICAL IMAGING AND APPLICATIONS

« Utilització del pèptid conjugat BP358 (FLG 15-BP16) en el control de malalties de perera i kiwi», de Pau Caravaca i Fuentes

Professores tutores: Dra. Lídia Feliu i Dra. Marta Planas

Departament: Extern a l'EPS

MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

«Disseny i implementació d'un sistema automatitzat per a la informació de les dades productives en un entorn visual », d'Albert Borràs i Torrent

Professor tutor: Dr. Rodolfo Castro Vila

Departament: Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte

MÀSTER EN ENGINYERIA INFORMÀTICA

«Ampliació i definició del model de negoci d'una plataforma per al control de braços robotitzats a partir d'imatges », de Núria Banús Paradell

Professors tutors: Dra. Imma Boada i Dr. Antoni Bardera Reig

Departament: Informàtica i Matemàtica Aplicada

GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS