Jane Birkin, Joan Dausà, Amaia i El Pot Petit actuaran al Temporada Alta

La cantant Jane Birkin oferirà un concert d'homenatge al qui va ser la seva parella Serge Gainsbourg en el marc de festival Temporada Alta. Aquest és un dels noms que s'han donat a conèixer aquest divendres de la programació d'enguany juntament a Amaia que en la gira de presentació del seu primer disc, 'Pero No Pasa Nada', Joan Dausà i El Pot Petit, que compleix 10 anys dalt dels escenaris. Les entrades per aquests concerts s'han posat a la venda aquest divendres.

Amaia arribarà a Temporada Alta en un dels primers concerts de presentació del seu primer àlbum, el nom del qual s'ha donat a conèixer avui: 'Pero No Pasa Nada'. La pamplonesa es va donar a conèixer amb només 18 anys quan va guanyar Operación Triumfo i, seguidament, va participar a Eurovisión. La cantant va protagonitzar el curt de la darrera edició del Festival, que ja porta gairebé mig milió de reproduccions.

Temporada Alta també acollirà un dels últims concerts de la gira de l'últim disc de Joan Dausà, 'Ara som gegants', que després de gairebé seixanta concerts ha rebut premis com a millor artista i premi del públic al millor disc de cançó d'autor 2018 a l'Enderrock.

28 anys després de la mort de Serge Gainsbourg, Jane Birkin vol retre homenatge a qui va ser la seva parella sentimental i artística amb un concert que reprèn tot un repertori de cançons mítiques. El repertori comptarà amb l'acompanyament pianístic i els arrenjaments de Nobuyuki Nakajima, acompanyats de set musics.

Després d'haver passat pel Carnegie Hall de Nova York o el Barbican de Londres, així com el Festival d'été de Quebec o el Paléo Festival de Suïssa, la simfonia íntima de Jane Birkin arriba a Temporada Alta. S'hi podran escoltar clàssics com 'La Javanaise', 'Baby Alone in Babylone' o la 'Ballade de Johnny Jane'.

El Pot Petit celebra 10 anys d'aniversari amb un repertori de cançons per a petits i grans. El concert recollirà aquells temes que han marcat aquesta dècada d'espectacles familiars com els que s'inclouen en discos com 'Canta amb El Pot Petit' (2012), 'Ritmes i Rialles' (2015), 'A l'aventura' (2018).

Aquestes propostes se sumen a la resta de programació que ja està a la venda. Manel farà l'estrena del nou disc a comarques gironines, El Petit de Cal Eril tocarà cançons d''Energia fosca'; Judit Neddermann acomiadarà la gira del disc 'Nua' i Omara Portuondo presentarà un repertori de boleros, sons i filin cubà. Pel que fa al teatre, ja es poden comprar entrades per a veure els 'Hits' de Tricicle, l'espectacle 'La tendresa' de Dagoll Dagom i T de Teatre, Hotel de la companyia canadenca Cirque Éloize o la versió musical d''El Petit Príncep'.