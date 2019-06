Les obres per al nou museu costaran 6 milions i començaran el 2020

Les obres per fer realitat el nou Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols costaran al voltant dels sis milions i el seu inici està previst per al 2020. El projecte executiu del museu continua en procés de licitació i el proper 15 de juliol es tancarà el termini de presentació de propostes per redactar el projecte bàsic executiu, el projecte museogràfic i la urbanització de l'entorn, va explicar ahir l'alcalde, Carles Motas, en roda de premsa al costat de la baronessa Thyssen.

Motas va explicar fa dos anys «vam comprar els jardins que ens envolten» i això permet ampliar la urbanització de l'entorn.

El projecte preveu la construcció d'un edifici nou de planta baixa i primera planta a l'actual espai de la plaça de l'Abadia, a més d'ocupar tres plantes de l'edifici hisitòric de l'antic monestir. Aquest edifici acull ara mateix el Museu d'Història i també les sales de l'Espai Thyssen on cada estiu es fa l'exposició.

Del conjunt de propostes presentades, un jurat escollirà cinc projectes i, amb una nova ronda de selecció, es nomenarà el guanyador entre aquests.

Segons dades aportades per Motas, es destinaran 223.000 euros a la redacció del projecte executiu més 113.000 euros a la direcció de l'obra, dues quantitats que sumen 336.000 euros.

D'altra banda, l'alcalde guixolenc compta amb 1,2 milions que s'ha compromès a aportar la Diputació de Girona al nou museu, mentre que té «compromisos no concretats» per part de la conselleria de Cultura de la Generalitat. Motas ha parlat amb la nova consellera, Mariàngela Vilallonga.