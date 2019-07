Una exposició reuneix reportatges del Diari de Girona sobre el festival Sónar

Una exposició que recull una mostra dels reportatges que el Dominical del Diari de Girona ha dedicat en els últims anys al festival Sónar de Barcelona va ser inaugurada divendres al vespre a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull de la capital catalana. A quatre dies del Sónar reuneix, segons els responsables de l'exposició, «set exemples ben variats d'un periodisme que reflexiona de manera creativa sobre la música, l'art, la tecnologia, la informació i el disseny». Es tracta de reportatges de doble pàgina publicats al Dominical el cap de setmana abans del certamen de música electrònica, creativitat i tecnologia, en els quals es busca algun element característic de cadascuna de les edicions del festival per donar-li un tractament informatiu (tant en l'apartat escrit com en el visual) original i atractiu.

La inauguració es va fer en un dels afterworks que organitza l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura, i va anar a càrrec de Josep Rom, catedràtic de publicitat i director del grau en publicitat, relacions públiques i màrqueting de Blanquerna; Josep Lluís Micó, catedràtic de periodisme, vicedegà de Blanquerna i col·laborador de Diari de Girona, i Alfons Petit, cap de redacció de Diari de Girona, responsable del suplement Dominical. Precisament Micó i Petit són els autors dels textos dels reportatges, en els quals també hi té un protagonisme molt destacat l'aportació de la secció de disseny del diari, amb propostes gràfiques innovadores i molt reflexionades, com va destacar Rom, un expert en disseny gràfic.

L'exposició, que es podrà visitar a la Facultat Blanquerna fins el proper mes de setembre, aplega treballs sobre el Sónar publicats al Dominical del Diari de Girona entre el 2004 i el 2015, amb títols com Connexions sonores, Flora i fauna del Sónar, El Mundial de l'electrònica o La rialla avançada. N'hi ha que destaquen per un plantejament gràfic molt agosarat, en d'altres es dona molta importància a la il·lustració, i també n'hi ha en què la principal rellevància és per al text. En tots els casos, però, són exemples d'una manera de combinar continguts rigorosos amb un tractament estètic molt acurat per aconseguir productes periodístics de qualitat i atractius.