Mor Priscilla Cohn, vídua de Josep Ferrater i Mora

El passat dijous a la tarda va morir Priscilla Cohn Ferrater Mora, vídua del Professor Josep Ferrater i Mora, a la seva residència de Villanova, Pensilvània (Estats Units). Igual que el seu marit, Priscilla Cohn era filòsofa i una gran defensora dels drets dels animals.

Tal com recorda Josep M. Terricabras, director honorari de la Càtedra Ferrater Mora, malgrat la llunyania, la professora Cohn «va contribuir sempre amb decisió i generositat a impulsar les activitats de la Càtedra».

La Càtedra Ferrater Mora va ser la primera càtedra que es va crear a Girona, l'any 1989, quan, de fet, encara no estava ni constituïda la Universitat de Girona i al llarg d'aquests anys s'ha consolidat com una institució de referència en el camp del pensament al nostre país. Segons Terricabras, «la col·laboració de Priscilla Cohn va resultar clau, per exemple, perquè la UdG pogués acollir amb èxit la biblioteca i els papers privats i acadèmics del seu marit, un dels intel·lectuals catalans a l'exili més importants.

Cohn havia fet la seva tesi doctoral sobre Heidegger i durant molt anys va ser docent de filosofia a la Universitat de Pensilvània. Va escriure articles i llibres en anglès i castellà sobre els animals, el medi ambient i problemes ètics, així com sobre filòsofs contemporanis i història de la filosofia.

El seu llibre Ètica aplicada (1981), escrit conjuntament amb el seu marit, tractava de qüestions llavors pioneres de l'ètica aplicada i feia una defensa, per primera vegada en la literatura castellana, dels drets dels animals.

La seva mort coincideix amb la imminent publicació de la versió en línia del Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, que ella mateixa havia desitjat i promogut perquè li feia una il·lusió molt especial. En paraules de Terricabras, «la Càtedra Ferrater Mora la trobarà molt a faltar. Els seus amics estem de dol».

En una entrevista publicada a Diari de Girona el 2012, en motiu de la celebració del centenari de Ferrater i Mora, Cohn reconeixia sobre el filòsof que «no era un home interessat en els honors a la seva figura, sinó en la difusió de la seva obra, i això és el que em va encarregar i això és el que faig».

Cohn també explicava, sobre la seva defensa dels drets dels animals, que «la sensibilitat envers els animals es va desenvolupar després de la Segona Guerra Mundial. La gent ignorava els abusos que es cometien en les granges intensives. «Pensilvània és terra de cacera i jo vaig treballar per divulgar la nova sensibilitat. Quan vaig conèixer Ferrater Mora, jo buscava bibliografia sobre el tema i ell em va recomanar un llibre de Peter Singer que em va marcar. Vaig fer-me vegetariana. Quan tenia convidats a casa cuinava carn però jo no en menjava. Aleshores, Josep Ferrater va decidir que plegaríem de menjar carn a casa, tot i que ell en menjava a vegades fora de casa. Ell no va ser un vegetarià estricte. Jo agraeixo la seva ajuda perquè aleshores el tema era encara molt precoç», recordava fa uns anys.

Sobre la seva etapa com a professora de la reina Sofia, Cohn assegurava recordar que «vam fer broma que quan deixés de ser reina sempre es podria dedicar a promoure la defensa dels animals».