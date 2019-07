L'(a)phònica tanca edició amb un 87% d'ocupació i entrades exhaurides

El festival de la veu de Banyoles, l'(a)phònica, va tancar diumenge la setzena edició assolint un 87% d'ocupació mitjana i penjant el cartell de sold out a nou dels espectacles de pagament. Pau Vallvé, Joana Serrat, l'Orchestra Fireluche amb Pau Riba, Daura Mangara i el documental Negre de merda o Jorge da Rocha són algunes de les propostes que han exhaurit entrades. L'afluència de públic també s'ha deixat notar als espectacles gratuïts (que representen més del 70% del cartell del festival). Entre els concerts més concorreguts hi ha els de Brass Against, Cala Vento o Opus Jam.