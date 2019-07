L'Arts Santa Mònica evoca el "somni" que RCR Arquitectes projecta a 'La Vila'

L'Arts Santa Monica inaugura aquest dimarts l'exposició 'RCR. El somni de La Vila', on es condensen dos projectes expositius en què els arquitectes olotins han plasmat l'esperit del seu projecte de centre de recerca d'arquitectura i paisatge a la finca de La Vila (Vall de Bianya).

La mostra està formada per 6 peces audiovisuals que documenten i/o evoquen, d'una banda, el projecte del despatx per a la Biennal d'Arquitectura de Venècia 2018 ('Somni i Natura'), i de l'altra, la seva recent exposició a la galeria de Tòquio Toto Gallery, 'Geografia de somnis'.

Al claustre de l'equipament hi ha també una instal·lació que representa un bosc i els sentiments d'espaialitat, fragilitat, força i inspiració.

La mostra a Barcelona té la seva rèplica a Olot amb diverses activitats relacionades com ara xerrades, debats, taules rodones i visites guiades que tindran seu a La Vila.

L'exposició d'RCR neix de "l'esperit" de les exposicions prèvies 'Somni i Natura", amb què Catalunya es va presentar a la Biennal d'Arquitectura de Venècia 2018, i de "Geografia de somnis', que s'ha exhibit a la Toto Gallery MA de Tòquio aquest any 2019.

Està formada per 6 peces audiovisuals i una instal·lació al mateix Claustre Max Cahner de l'Arts Santa Mònica, a través de les quals es vol mostrar els "valors" del prestigiós despatx d'arquitectes, Premi Pritzker 2017: "Compartir, les arrels la significació".

D'una banda es projecta l'obra de Hisao Suzuki i Júlia Balle 'Nuvolina'. De l'altra, es reprodueixen les càpsules audiovisuals 'RCR. Càpsula la Vila', d'Isaki Lacuesta i Carolina Rosich; 'Centre de creativitat compartida', signada pel mateix despatx RCR; '3 Debats' a Catalunya a Venècia entre Pedro Gadanho i Eva Franch, entre Glenn Murcutt, Juhani Pallasmaa i William J. R. Curtis, i, entre RCR i William J.R.Curtis; i '2 exposicions: Venècia i Tòquio', de l'Institut Ramon Llull i la Toto Gallery.

L'exposició es completa amb una instal·lació que representa un bosc fet amb papers pintats en el mateix espai de l'Arts Santa Mònica. Vol expressar de manera lliure amb taques de colors el sentiment d'espaialitat, la fragilitat del paper, la força del bosc i, sobretot, l'essencialitat de la natura com a font d'inspiració. També simbolitza la connexió entre cultures i geografies, entre el municipi japonès de Yoshino i La Vila.

En paral·lel, i a Olot, la mostra compta amb diverses activitats relacionades com ara xerrades, debats, taules rodones i visites guiades que tindran seu a La Vila, la finca de la Vall de Bianya on els arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta, del despatx RCR, volen desplegar el seu projecte somiat: un centre de recerca d'arquitectura i paisatge. Totes les activitats es podran seguir per streaming a l'Arts Santa Mònica.