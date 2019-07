Sant Aniol de Finestres ret homenatge a l'arqueòleg amateur Francesc Riuró

L'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres i els familiars i amics del malaguanyat Francesc Riuró i Llapart, li van retre dissabte un homenatge per les troballes arqueològiques que va fer en aquest poble de la Baixa Garrotxa als anys 50 i 60 del segle passat.

Francesc Riuró va publicar el 1969 a la Revista de Gerona (Revista nº 48 de 1969) l'escrit El Valle de Sant Aniol de Finestres, Exploraciones arqueológicas just ara farà 50 anys. Aprofitant aquesta efemèride, l'Ajuntament ha homenatjat aquest artista polifacètic i autodidacte que des de 1955 va passar les vancances al municipi, on va explorar la pintura, la fotografia i l'arqueologia. En l'aspecte arqueològic, Riuró citava a l'article les troballes en diferents indrets del poble com ara el Puig del Moro, el castell de Finestres, els Arcons i, sobretot, la Roca de la Melca, un poblat neolític de caçadors. En aquest emplaçament s'ha col·locat una placa en record de Francesc Riuró. El doctor Narcís Soler va fer la glossa de Riuró.