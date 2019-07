Festival de Peralada prepara una òpera "medieval" amb escenografia de Plensa

El Festival Castell de Peralada prepara l'òpera de cambra "Diàlegs de Tirant i Carmesina", una peça sobre els episodis més íntims de la novel·la cavalleresca de Joanot Martorell "Tirant lo Blanc", que s'estrenarà el pròxim 18 de juliol amb una escenografia de l'escultor Jaume Plensa.

El llibret de l'obra, que mostra, com a tema amb variacions, diversos diàlegs amorosos entre els protagonistes d'aquesta novel·la medieval, ha anat a càrrec de Marc Rosich, mentre que de la part musical se n'ha encarregat Joan Magrané.

Magrané ha reconegut que "aquesta no és una òpera com tradicionalment l'entenem", ja que "en desenvolupar-se en un espai tan reduït és molt més directa a nivell teatral i el públic pot arribar a connectar millor amb els sentiments expressats pels personatges".

De la seva banda, Plensa ha explicat que la seva escenografia actua "com un metrònom construït a partir de neons que va mostrant com passa el temps en l'acció i que construeix una paraula "sorpresa final".

L'escultor català ha assenyalat que en aquesta obra veu "un missatge d'esperança en un moment molt convuls a nivell polític i social", a més d'una "voluntat extraordinària de fer una metàfora sobre l'ésser humà, transmetent una idea d'esperança i de futur".

El tema principal de l'òpera, no obstant això, és l'amor existent entre la parella i la "tensió sexual no resolta" que aquesta experimenta, segons Rosich, que ha comentat els secrets del seu llibret, que parla "dels excessos de l'amor romàntic i de l'amor massa idealitzat, que fa que els protagonistes malgastin la seva vida".

De fet, la pròpia escenografia de Plensa actua com a "cronòmetre que materialitza el pas dels anys que els protagonistes passen sense poder consumar el seu amor", en paraules de Rosich, que ha definit el missatge central de l'òpera amb una de les frases que Carmesina diu després de la primera i única trobada sexual que manté amb el seu estimat cavaller Tirant lo Blanc: "Per un plaer tan breu hem hagut d'esperar tant?".

"Aquest és un tema universal", ha postil·lat Magrané, qui està segur que l'escenografia contemporània i el format de cambra, molt més reduït del de l'òpera habitual, "permetran al públic implicar-se més amb el que està veient" perquè "podrà sentir com la corda dels instruments vibra i veure perfectament les expressions dels actors".

Davant d'això, Rosich ha precisat que "fer òpera contemporània és complicat, és llançar-se al buit, perquè no es compta amb la tradició per prendre referències", encara que ha assegurat estar "gratament sorprès" amb la manera en què la preparació de l'estrena està funcionant.

L'obra, escrita en valencià com l'original del qual presa la seva inspiració, estarà acompanyada per un quartet de corda, una arpa i una flauta travessera, i serà representada per Josep-Ramon Olivé (Tirant), Isabella Gaudí (Carmesina) i Anna Alàs Jové, que interpretarà als personatges "contrapunt" de la peça: la Vídua Reposada i la donzella Plaerdemavida.

Tant el tractament de la veu com el conjunt d'instruments partiran d'un concepte modern i teatral, amb ressonàncies expressives, però sense oblidar la tradició madrigalista tardomedieval que envolta al llibre original.