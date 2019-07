L'estudi d'arquitectura RCR d'Olot exposa els seus valors al centre Arts Santa Mònica

L'estudi d'arquitectura RCR d'Olot va presentar ahir l'exposició RCR. El Somni de La Vila, que es podrà visitar al centre Arts Santa Mònica de Barcelona fins al 29 de setembre, en la qual reflecteixen els seus valors a través d'una instal·lació i diferents peces audiovisuals.

L'exposició neix de l'esperit de les exhibicions Somni i Naturalesa, que es va presentar a la Biennal d'Arquitectura de Venècia 2018, i Geografia de Somnis que s'ha mostrat a la Toto Gallery MA de Tòquio aquest 2019 i vol mostrar els ideals i aspiracions que l'estudi desenvolupa a La Vila, un centre d'investigació d'arquitectura i paisatge situat a la Vall de Bianya, a uns 15 quilòmetres d'Olot.

L'exposició està formada per sis projectes audiovisuals i una instal·lació al Claustre Max Cahner del centre cultural, que pretenen mostrar els valors d'aquest estudi d'arquitectes, que ha obtingut prestigiosos reconeixements internacionals com el Premi Pritzker, considerat el Nobel de l'Arquitectura.



Arrels i significació

La presentació de l'exposició va comptar amb la participació de la directora general de Cooperació Cultural, Àngels Ponsa, i els tres membres de l'estudi, Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta.

« El somni de La Vila –va explicar Pigem– és crear un centre d'investigació de creativitat compartida, en què volem potenciar uns valors essencials que englobem en tres àmbits: el compartir, les arrels i la significació».

Per a l'arquitecta, compartir significa «abandonar el jo per abraçar el nosaltres, no només entre les persones, també entre les disciplines i les institucions, cosa que el converteix en un valor fonamental a potenciar».

Sobre les arrels, Pigem va considerar que «prendre consciència» dels valors propis, culturals i geogràfics «dona molta força» i que «com més arrelats estem, més alt podem volar».

El tercer valor a destacar per part dels arquitectes ha estat la significació: «Identificar la semàntica dels llocs, la significació dels llocs, els espais, les persones. Aprendre a percebre per entendre millor el món», va dir Pigem.

Per comprendre la filosofia de l'estudi, l'exposició consta de sis projectes audiovisuals que acostaran el visitant als valors d'RCR mitjançant vídeos sobre conferències i debats on han participat els arquitectes, així com un petit documental realitzat per Isaki Lakuesta, una explicació amb deteniment de la Vila i de les exposicions de la Biennal de Venècia i de Tòquio.

Aquestes peces audiovisuals estan situades a diferents pantalles de les parets del Claustre Max Cahner, mentre que al centre hi ha una instal·lació elaborada expressament per a l'exposició que simula un bosc d'arbres elaborat amb uns papers especials fets a mà procedents del Japó.

En paral·lel, i a Olot, la mostra compta amb diverses activitats relacionades com ara xerrades, debats, taules rodones i visites guiades que tindran seu a La Vila de la Vall de Bianya i es podran seguir per streaming a l'Arts Santa Mònica. Una de les activitats serà una conferència del cuiner Ferran Adrià sobre innovació.