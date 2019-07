Un llibre mostra "el crit interior" de Dalí en converses amb un amic

"Em van presentar Dalí, però cap dels dos ens vam mirar de cara en els primers moments", així descriu el periodista César de la Lama la seva primera trobada amb Salvador Dalí a "El crit interior" (Ediciones Atlantis), un llibre que veu la llum quan es compleixen 30 anys de la mort de l'artista.

El periodista i biògraf desgrana l'amistat que va mantenir amb el mestre del surrealisme al llarg de 25 anys a base de records, converses i descripcions amb deteniment per desmuntar el mite d'home segur i mostrar també la seva faceta més tímida i dubitativa.

César de la Lama i Dalí es van conèixer el 1964 quan el pintor del bigoti engominat, ja convertit en artista internacional, visitava Madrid per assistir a la representació de "Tenorio", obra que comptava amb uns decorats dissenyats per ell mateix.

L'artista català adorava Velázquez, la seva musa Gala, i, sobretot, a si mateix, encara que l'espantaven les taques negres de la seva cara perquè temia que es convertissin en càncer.

De la Lama mostra aquesta faceta més personal del pintor, la filosofia de vida del qual descriu com "una manera de ser en l'art i en el comportament humà. És una forma d'actuar davant la vida, la mort i l'eternitat".

"Per això crec que Dalí no ha mort del tot, perquè la seva alegria més gran ha estat, segons ell, acoquinar a la mort mitjançant uns focs artificials de vida", assegura l'escriptor que, dos dies després de la mort de l'artista el 23 de gener de 1989, va publicar un article a l'Agència Efe, en el que reivindicava que el pintor no havia mort del tot.