Sara Pi inaugura avui el Jazz a la Fresca al Sunset Club del Barri Vell de Girona

La vocalista Sara Pi inaugurarà avui el cicle Jazz a la Fresca que el Sunset Jazz Club organitza a l'aire lliure al Barri Vell de Girona, en aquesta ocasió amb la formació Go With Da Soul, acompanyada per Adri González (teclats) i Quim Castelló (bateria). Com és habitual, els grups del Jazz a la Fresca fan dues sessions (21 i 22.30 h).

El cicle ofereix concerts cada dijous fins el 29 d'agost amb artistes destacats com el pianista nord-americà Michael Kanan, que actuarà el 15 d'agost en formació de trio, acompanyat d'Horacio Fumero (contrabaix) i Guillem Arnedo (bateria).

El segon concert tindrà lloc l'11 de juliol amb el jazz fusió de No Reverb Dub, amb Raül Reverter (saxo i teclats), Jordi Pegenaute (guitarra), Pep Pèrez (baix) i Alfons Bertran (bateria).

El 18 de juliol serà el torn del jazz clàssic amb Gerard Nieto (piano), Kike Angulo (guitarra) i Pere Loewe (contrabaix).

El blues sonarà el 25 de juliol amb Víctot Puertas (veu i harmònica) i Chino Swingslide (guitarra i veu).