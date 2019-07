Ramon Mirabet: «Els somnis es tenen des de petit, però els pots modelar quan els tens a les mans»

El cantant de Sant Feliu de Llobregat Ramon Mirabet presenta demà al Festival Sons del Món el seu disc més visceral, «Begin again».

Com es passa de tocar al carrer a tocar a un festival com el Sons del Món?

Ha sigut el treball de 10 anys de la meva vida el que m'ha portat fins al concert d'aquest divendres. Tots els concerts comporten esforç i treball. Al carrer era, fins i tot, pitjor, perquè crema molt més. Al final, un arriba on arriba quan segueix el que li diu el cor i es deixa endur pels somnis, encara que a vegades les coses no surtin bé. Crec que aquesta és la clau, creure-hi.

Vostè va anar al concurs «Nouvelle Star» de França. Animaria els joves que volen dedicar-se a la música a presentar-se a aquest tipus de programes?

Si hi ha algú que vol anar a un programa per ser famós i fer una carrera musical, no li aconsello. A mi no em va servir perquè em coneguessin, de fet, després vaig tornar al carrer. Li aconsello que faci les seves pròpies cançons i faci el seu propi camí.

Com és que després d'allò va tornar al carrer?

Una vegada acabat el programa, vaig trencar amb les xarxes socials. Vaig intentar tancar alguna cosa amb diverses discogràfiques, però ells volien que fes una cosa diferent i no m'hi vaig sentir gaire a gust. Tampoc em vaig sentir còmode amb el circ mediàtic que hi havia. Tenia la sensació que m'havia saltat molts esglaons i que no era natural el procés.

L'any passat va decidir fer una aturada d'uns mesos. El seu nou àlbum es diu Begin again. Va canviar la seva experiència el plantejament de l'àlbum?

Sí, crec que inicio una nova etapa que em portarà nous reptes que abans no em podia ni imaginar. Quan era petit, escoltava Nirvana i m'imaginava tocant en un gran estadi. T'imagines coses surrealistes, com el nen que s'imagina ser el davanter del Barça. Els somnis es tenen des de petit, però quan els estàs tocant, els pots modelar d'una manera o d'una altra. Ara tinc la sensació que puc modelar els meus somnis.

Ha tret un single, Towards the sun, amb el cantautor empordanès Cesc. D'on neix la seva relació?

Ell seguia la meva música i té una història força paral·lela a la meva. L'agent que el porta em va dir si volia fer la cançó amb ell. La veritat és que molt bé, té molt de talent. Ara, a sobre, tocaré a la seva terra i espero que pugui venir i que hi pugui haver alguna sorpresa.

El Sons del Món marida la música amb vi. Creu que combina bé?

M'agrada molt el vi blanc, però per cantar sempre m'ha entrat molt bé el negre. El vi et fa relaxar i connectar amb la música.