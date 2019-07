Viatge a l'interior d'El Pot Petit

Més d'un any de feina, tretze músics en escena, les cançons de sempre amb nous (i espectaculars) arranjaments, 10 ciutats catalanes i les entrades pràcticament esgotades arreu. El Pot Petit celebra el desè aniversari en gran i aquests dies ultima al Teatre Principal d'Olot l'estrena d'un xou únic que es veurà per primera vegada dissabte a la plaça de braus de la capital garrotxina (20.00) i que també passarà per Sant Feliu, Manresa, Girona, Vic, Sant Cugat, Lleida, Figueres, Tarragona i Barcelona. «És la cosa més grossa que hem fet mai, sembla una producció de Broadway», diu mig en broma Helena Bagué, l' alter ego de la Jana, a l'escenari, en un descans de l'assaig d'ahir al matí.

A Siddartha Vargas, en Pau, se li posen encara «els pèls de punta» quan recorda els inicis del grup, fent un duo amb Bagué, i veu on han arribat deu anys més tard, liderant l'explosió de la música familiar a Catalunya des de Bàscara. «Deu anys no es poden celebrar cada dia en el món cultural perquè costa molt tirar endavant i per això volíem fer una cosa especial. Volem tornar l'alegria i l'estima que ens han donat els nens i les famílies amb aquest espectacle, que supera el que ens havíem plantejat quan vam començar a treballar el projecte». Bagué ho remata: «presentem un repàs als temes més emblemàtics dels nostres tres discos, amb nous arranjaments, i un espectacle de gran magnitut». Així, per exemple, cançons com El meu jardí o Soc un mico, tenen ara aroma de big band «i d'altres els hem despullat i sonen més íntims. Presentem molta diversitat musical», assenyalen. Aquesta nova sonoritat de les cançons quedarà recollida en un nou disc que estan acabant de gravar i que en principi sortirà a la venda el setembre.

Siddartha Vargas i Helena Bagué han treballat la dramatúrgia i la direcció artística amb Jordi Duran, i han deixat la direcció musical a Pau Oliver i Dani López. Aquesta vegada el públic tindrà una gran sorpresa només d'entrar a la representació perquè l'emblemàtic Pot Petit desapareix d'escena. Ara el que proposen és viure una història «des de dins», fent realitat allò que «molts nens i nenes ens demanaven: descobrir com és el Pot Petit per dins. Normalment el pot és a l'escenari i d'allà en surten els personatges. En aquest espectacle del desè aniversari hem recreat petits trossets d'aquest món». L'espectacle comença de nit i transcorre durant tot un dia dins del pot, entrant en joc d'altres elements. No hi serà el pot com a tal però sí les habituals titelles que amenitzen les cançons i personatges innegociables com El cuc poruc. Helena Bagué afirma que «ensenyem només un trosset del món interior d'El Pot Petit perquè la imaginació de cadascú és més poderosa que el que puguis mostrar al públic».

Olot, dissabte, serà el tret de sortida del xou, que passarà per nou ciutats catalanes més, mentre combinen aquest espectacle amb les actuacions habituals de cada estiu en festes majors. Per l'estrena ja no queden entrades (les 1.300 localitats de la plaça de braus van volar), com també ho estan fent les de Girona, on hi actuaran el 6 d'octubre (17.00) a l'Auditori en el marc de Temporada Alta. La traca final la faran amb una estada al Teatre Poliorama de Barcelona del 26 al 31 de desembre. Es calcula que la gira tindrà uns 20.000 espectadors.

«La gent es faria creus de com de complicat és tirar endavant una producció així amb els pocs recursos que tenim. Tot surt d'allà mateix, de nosaltres mateixos, és molt heavy», diu Helena Bagué, que assegura que ja tenen ganes d'estrenar el xou «perquè la gent el pugui gaudir». Vargas recorda que «hi hem posat l'esforç de tot el grup perquè tothom se l'ha sentit com a seu i hi ha posat el seu gra de sorra per tirar-lo endavant».