Vilallonga emplaça el nou CoNCA a «reflexionar» si cal modificar la seva llei

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va considerar ahir al Parlament que el nou Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA), els nous membres del qual s'acabaven de fer públics, haurà de «reflexionar» sobre el seu futur i no va descartar, fins i tot, que es canviï la seva llei.

En una intervenció a la comissió de Cultura, en la qual també va anunciar que està estudiant un nou projecte de Museu Nacional d'Història i Arqueologia de Catalunya, la consellera va remarcar que una de les primeres activitats del nou CoNCA, organisme públic que ha de vetllar pel desenvolupament de l'activitat cultural i artística, serà «fer una reflexió sobre ell mateix i veure quins camins ha de seguir al segle XXI».

A més, en aquest procés sobre un ens creat el 2009, haurà de veure «si és necessària una modificació de la seva llei».

El pròxim dia 10 de juliol, el president de la Generalitat, Quim Torra, proposarà al Parlament el nomenament com a nous membres de l'entitat de Salvador Casals, provinent de la Federació d'Ateneus de Catalunya; el director d'orquestra Edmon Colomer; Jordi Font, qui va ser director general de l'Institut del Teatre; l'editora Núria Iceta; l'escriptora Vinyet Panyella; la productora cinematogràfica Miriam Porté i la gestora Margarida Troguet.

Tant la consellera com la resta de representants dels grups polítics del Parlament que van intervenir a la sessió van remarcar el treball dut a terme pels integrants actuals del CoNCA, encapçalats pel poeta Carles Duarte, present a la sala, a qui van elogiar el seu treball els últims anys.

Quan es compleixen 99 dies del nomenament de la gironina Mariàngela Vilallonga com a nova consellera de Cultura, un càrrec que en els últims tres anys i mig han ocupat quatre persones, com va fer notar el diputat socialista Rafael Bruguera, va comparèixer per primera vegada en seu parlamentària i va exposar els tres eixos bàsics en els quals pivotarà la seva gestió: llengua, cultura integral i foment de la creació.

Al llarg de la seva intervenció va deixar clar que no és política, sinó una persona que ha passat 44 anys de la seva vida «fent classes de llatí», encara que també ha estat vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Catalans des de l'any 2005, i que dona una especial importància al català, que ha ajudat «a protegir i promoure» des que té «memòria».