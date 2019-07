La dansa aixeca el teló de Peralada

El prestigiós Ballet Mariïnski de Sant Petersburg, considerat per molts com la millor companyia de ballet del món, va obrir ahir a la nit l'edició d'aquest 2019 del Festival Castell de Peralada amb un espectacle vitalista, ple de contrastos, enèrgic i delicat alhora i amb una enorme capacitat suggestiva. El ballet Les quatre estacions, amb una coreografia creada l'any 2017 pel membre de la companyia russa Ilya Zhivoi a partir de la versió que el músic alemany Max Richter (1966) va compondre, amb sonoritats electròniques, a partir de la partitura original d'Antonio Vivaldi (1678-1841), va ser l'espectacle d'obertura d'un certamen en què la dansa i la lírica tornen a tenir un protagonisme molt destacat en l'edició d'aquest any.

De fet, inaugurar amb una doble sessió de Mariïnski (una companyia que s'estrenava ahir a Peralada i que repeteix avui amb un espectacle amb les coreografies In the night, Chopiniana i Marguerite and Armand) és tota una declaració de principis. Però és que fer una ullada al programa del festival (que s'allargarà fins el 17 d'agost, amb prop de trenta espectacles) permet constatar aquesta rellevància que la dansa i la lírica tenen en un festival que aquest any, a més, ret homenatge a Montserrat Caballé, que va morir l'octubre de l'any passat i que sempre va demostrar la seva complicitat amb el certamen impulsat per Carmen Mateu. Entre les activitats que recordaran la memòria de la soprano hi ha una exposició fotogràfica que rememora la relació que va mantenir amb Peralada.

Ahir a la nit, la funció d'estrena del certamen es va saldar amb un gran èxit. «Fa molt de temps que m'agrada la música de Max Richter, però la veritable explosió es va produir quan vaig escoltar la seva recomposició de Les quatre estacions de Vivaldi. Ell li dona un nou significat que gairebé et fa plorar. La meva coreografia intenta donar una idea d'aquesta música. Trobo aquesta música definitivament genial». Aquestes paraules d'Ilya Zhivoi al web del Mariïnski serveixen per fer-se una idea de l'espectacle que es va representar ahir a la nit a Peralada. Un ballet entusiasta i sensible, d'inspiració neoclàssica, en el qual una escenografia molt sòbria, la il·luminació i el vestuari tenen una importància destacada, però en què brilla per sobre de tot el brillant equip de ballarines i ballarins, liderats Ekaterina Kondaurova i Roman Belyakov.