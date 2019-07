L'indie electrònic de Hot Chip imposa ritme al festival Vida

La cara i la creu. Si José González ha recollit el públic en la calma del seu folk, el segon dels caps de cartell del dia, Hot Chip, ha injectat ritme al festival Vida. La banda britànica liderada per Joe Goddard i Alexis Taylor ha ofert un directe contundent que ha fet ballar ja superada de llarg la mitjanit l'esplanada del recinte de la Masia d'en Cabanyes. Amb dues dècades de treball i set àlbums al mercat, la banda ha repassat la seva dilatada trajectòria amb temes de gran part dels seus discos: 'A bath full of Ecstasy', 'In our heads', 'One life stand', 'Made in the dark', 'The US Sessions' i 'The warning'. La banda de rock britànic Fat White Family i el duet Sleaford Mods s'han deixat notar també el primer dia del certamen.



El concert de Hot Chip ha començat amb una declaració d'intencions, 'Huarache Lights', del disc 'Why make sense?', seguida de ' One Life Stand' i 'Night&Day'. Posteriorment, han enfilat un repertori variat amb algunes de les peces que els han catapultat fins a la primera línia del panorama musical internacional i en què han mostrat una sincronia mecànica dalt l'escenari. 'Over and over', 'Hungry child', 'Boy from school' i 'Spell' han estat alguns dels himnes que han ressonat a la Masia d'en Cabanyes.





Fat White Family i Sleaford Mods, coprotagonistes

The 2 Bears posant punt i final a la primer jornada del VIDA 2019. Fins demà! | The 2 Bears poniendo punto y final a la primera jornada del VIDA 2019. ¡Hasta mañana! | The 2 Bears puting and end to this first day of #VidaFestival2019. See you tomorrow! pic.twitter.com/Og6XvMSv6W — Vida Festival (@vidafestival) 5 de juliol de 2019

La recta final del concert l'ha encarrilat la versió de 'Sabotage' de Beastie Boys, seguida de 'Look at where we are' i 'I feel better', que ha tancat l'actuació.Just abans de Hot Chip, ha estat el torn dels sempre polèmics Fat White Family, que aquest 2019 han tornat a la càrrega després de tres anys de silenci discogràfic amb 'Serfs Up!'. El 2016 el trio va publicar 'Songs for our mothers', un disc que han repassat en la seva actuació al Vida.El torn ha passat després a l'escenari La Masia, on el duet anglès Sleaford Mods, format per Jason Williamson i Andrew Robert Lindsay Fearn, han defensat el seu enèrgic directe.