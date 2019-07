Camprodon anuncia Newman Trio, Douglas Humpherys i Trio Alta de París

El 34è Festival Isaac Albéniz de Camprodon arrencarà el dissabte 28 de juliol amb un trio de corals: la Coral de Camprodon, Coral Tianenca de Tiana i l'Orfeó Santa Coloma de Queralt.

El dia 5 d'agost, la programació continuarà amb l'actuació de Newman Trio, i el 7 d'agost, amb Jordi Casanova i Jaume Torrent.

El 10 d'agost, Douglas Humpherys demostrarà el seu talent amb el seu piano.

El 12 d'agost serà el torn del Trio Alta de París i, finalment, el Festival clourà la 34a edició amb la Suite Iberia d'Alba Ventura, guanyadora de la Medalla Albéniz 2019.

La sala de plens de l'ajuntament de Camprodon va acollir ahir la presentació del festival que, segons Berta Suñer, regidora de Festes, té una «qualitat i l'exquisidesa artística» i una programació que permetrà gaudir de «músics de renom internacional».

A l'acte hi van assistir Xavier Guitart, alcalde de Camprodon; Maria Àngels Reixach, regidora de Cultura, i el pianista Gennady Dzubenko, director del Festival.

En la jornada també es va presentar el XVIII Curs Internacional de Música Isaac Albéniz. Aquest curs és una trobada molt esperada, ja que ofereix a alumnes vinguts d'arreu del món la possibilitat de conèixer la vila, conviure amb els veïns i veïnes i formar-se en l'àmbit musical i personal en un espai únic i privilegiat.

Berta Sunyer va destacar la importància d'un esdeveniment que convoca «amants de la música, la cultura i l'art de tota la demarcació». Maria Àngels Reixach va assegurar que es tracta d'un acte de gran valor per a Camprodon, per la seva qualitat excepcional i per recollir una programació musical dedicada cada any a tot tipus d'espectadors: grans i petits.