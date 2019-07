David Broncano encén el Singlot amb una «Resistencia» feta a mida

David Broncano va demostrar divendres al Festival Singlot per què és un dels showmen de moda a l'Estat. El còmic i el seu equip van portar fins a Sant Feliu de Guíxols el seu humor irreverent per oferir una versió teatral de La Resistencia, just un dia després d'haver acabat amb èxit una nova temporada a Movistar Plus.

L'èxit de convocatòria va ser més que evident. Habitualment, el programa s'emet des del Teatre Arlequín de Madrid i assistir-hi com a públic és gratuït, però gairebé impossible: ho tenen sempre a rebentar.

És per això que les entrades per a l'espectacle del Singlot estaven esgotades des de feia setmanes, amb un públic majoritàriament jove disposat a riure i a deixar-se prendreel pèl pels membres del programa. I és que l'equip de La Resistencia va voler que la sessió s'assemblés al màxim a un programa habitual, encara que no s'emetés, de manera que l'humorista Jaime Caravaca va ser l'encarregat de baixar entre les butaques i interrogar el públic sobre tot tipus de qüestions personals.

I, a jutjar per algunes respostes, alguns ja sabien a què s'exposaven comprant seients a les primeres files i portaven les respostes preparades de casa. Un minut d'or davant d'un dels programes de més èxit de la franja nocturna a l'Estat, i que ja ha patit algun episodi de censura a la cadena que l'emet degut a un humor a vegades portat a l'extrem. En aquesta ocasió, i conscients que la cadena «no mirava», no es va salvar ningú de la crema, ni tan sols els malaguanyats José Antonio Reyes o Alfredo Pérez Rubalcaba.

A l'escenari es van poder veure les cares habituals del programa: Ricardo Castella, Jorge Ponce i Grison -que va tenir una mica més de protagonisme del que té habitualment en pantalla, i que va exhibir tota una galeria de sons impossibles-, però sens dubte, l'estrella de la nit va ser Broncano i el seu carisma: només d'aparèixer va fer que tot el públic s'aixequés mòbil en mà, com si fos un més dels artistes que passen pel festival de la Porta Ferrada.

En aquesta ocasió, la convidada va ser una habitual de l'estiu a la Costa Brava: l'actriu Aina Clotet, que estiueja des de fa anys a Cadaqués. Clotet va refusar entrar de nou en la polèmica amb la també actriu i directora Leticia Dolera, que la va acomiadar d'una sèrie estant embarassada, però no es va poder escapar de contestar les dues preguntes habituals en el xou: quants diners té en el seu compte bancari i quantes relacions sexuals ha tingut en el darrer mes. En els dos casos, va quedar clar que la maternitat li ha passat factura. També el mateix Andreu Buenafuente va desfilar un moment per l'escenari, per promocionar l'homenatge a Pepe Rubianes que es va fer divendres.