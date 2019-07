Xano Armenter «mira sota les parets» al castell de Benedormiens

L'exposició de Xano Armenter a les sales d'art del castell de Benedormiens de Castell d'Aro, inaugurada dissabte i que es pot visitar fins el 4 d'agost, porta per títol Veure sota les parets, i està formada per una quarantena d'obres, sobretot olis i aquarel·les, però també per algunes reproduccions digitals.

La cultura del còmic resulta evident en aquests quadres que s'exhibeixen al castell de Benedormiens i que es mouen entre la pintura figurativa i l'abstracte.

En els parlaments, l'artista va destacar que la mostra recull la seva producció «dels últims vuit anys» i va agrair l'aposta de Castell-Platja d'Aro per aquest tipus d'iniciatives, «perquè cada vegada costa més trobar gent a la qual li interessa la cultura».

L'alcalde Maurici Jiménez va elogiar en la seva intervenció la «projecció internacional» del protagonista i va descriure la seva obra com «una pixelització de la imatge natural».

D'ençà de 1984 l'artista ha protagonitzat exposicions individuals a Barcelona, Ciutadella, Alaior, Vilanova i la Geltrú, Olot, Madrid, Calafell, Pollença, Girona, Figueres, o Mèxic; però també al Japó, Àustria, Bèlgica, Hong Kong, Andorra, i molt especialment als Estats Units (San Francisco, Nova York, Chicago, Miami, Seattle, Los Angeles, Carmel, o Santa Helena).

Simultàniament, es pot gaudir, a la planta superior, d'un espai expositiu permanent amb una selecció del Fons Municipal d'Art, amb obres que donen testimoni dels artistes que hi han fet estada durant prop de quatre dècades.

Després d'Armenter, exposaran al castell Manel Anoro (10 d'agost) i Manel Àlvarez (21 de setembre). Fiins al 28 de juliol, el Parc dels Estanys és escenari de la mostra d'escultures de gran format de José Luís Pascual.